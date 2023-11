À la surprise générale, DC a dévoilé la première bande-annonce de son programme spécial festif, Merry Little Batman, prévu pour une première sur Prime Video le 8 décembre. De quoi complètement bouleverser les fans de Batman, tant ce rendu est inattendu.

Batman oui, mais pas comme vous pensez

Cette bande-annonce Prime Video montre les aventures de Damian Wayne, le fils de Batman, lors du réveillon de Noël. Alors que son père combat les méchants, Damian cherche sa propre gloire mais tombe par accident sur un complot visant à "voler Noël" (finalement un peu comme Monsieur Jack). Il doit alors relever le défi et sauver la situation.

Des méchants emblématiques comme le Riddler, Joker, Bane, Penguin, et Mr Freeze sont présents, et DC pourrait réserver d'autres surprises. Mike Roth, scénariste de Regular Show, réalise ce spécial, avec Luke Wilson en Batman, Yonas Kibreab en Damian, James Cromwell en Alfred, et David Hornsby en Joker. Morgan Evans (Teen Titans Go!) et Jase Ricci sont les scénaristes, avec une musique de Patrick Stump.

Amazon a acquis ce spécial ainsi que les séries animées Batman: Caped Crusader et Bat-Family. Cette dernière, faisant suite à Merry Little Batman, suivra Damian dans "les joies et frustrations de la vie dans une famille de super-héros". Aux côtés de Batman, Alfred, et de nouveaux venus au manoir Wayne.

C'est quoi ce programme Prime Video ?

Merry Little Batman, un spécial de Noël de DC, a été annoncé pour la première fois dans le cadre de l'événement "ACME Night" de Cartoon Network, une série de contenus familiaux diffusés tous les dimanches soirs. Cette annonce a été faite en vue de proposer une programmation familiale attrayante. Avec plusieurs autres spéciaux et séries inclus dans l'initiative ACME Night.

Si le projet pourrait séduire les fans adultes de Batman, il est conçu principalement pour les enfants. Cela est indéniable. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à un niveau de violence ou à un aspect sombre, souvent associés au Chevalier Noir. Récemment, Prime Video s'efforce d'enrichir son catalogue avec davantage d'œuvres familiales. Le tout est prévu pour une diffusion le 8 décembre prochain.

De nombreux fans attendent maintenant avec impatience Batman: Caped Crusader, dans la même lignée que Batman: The Animated Series des années 90, qui est une véritable référence en matière de qualité. À l'heure actuelle, c'est clairement le projet Batman le plus attendu, hors films en prise de vue réelle.

De votre côté, que pensez-vous de la représentation de ce personnage culte de DC ? Est-ce un programme qui pourrait vous intéresser ?