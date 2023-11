Les nouveautés Prime Video de novembre 2023 sont presque toutes disponibles, et il ne reste plus grand chose de vraiment marquant à ce stade. Le plus gros des sorties est passé, mais il y a eu de beaux morceaux, notamment pour les séries TV. Dans le domaine de l'animation, les abonnés ont été gâtés avec le comeback d'un programme adoré.

À quand la partie 2 d'Invincible saison 2 sur Prime Video ?

Vous connaissez Invincible ? Il s'agit d'un comics où l'on suit un jeune ado, Mark Grayson, qui a une vie tout à fait banale. À une exception près : son papounet est un super-héros ultra puissant qui lui a légué ses méga pouvoirs. Une bande dessinée bien violente écrite Robert Kirkman. L'auteur d'une toute petite oeuvre qui s'appelle The Walking Dead. Depuis 2021, Amazon Prime Video a acquis les droits d'une série animée, et la plateforme a eu raison. En seulement quelques épisodes, c'est déjà l'une des références du service de SVOD.

Un succès qui s'est prolongé le 3 novembre dernier avec la diffusion d'Invincible saison 2. Ou plutôt des quatre premiers épisodes. Car oui, la série Prime Video, comme d'autres avant elle, a été découpée en deux parties. Et si vous n'en pouvez plus d'attendre la suite, patience... Les épisodes 5, 6, 7 et 8 n'arriveront que tout début 2024. Aucune date précise n'a cependant été partagée par la production.

Un supplice pour les fans... mais une démarche « cool » selon Kirkman. D'abord, il a indiqué que le processus de création pour cette saison 2 avait pris plus de temps que prévu, ce qui a en partie justifié ce choix de diviser la série Prime Video en deux. Et voici ses autres arguments :

C'est quelque chose que nous avons fait avec chaque saison de The Walking Dead. D'un point de vue narratif, je trouve qu'avoir une pause, pour digérer ce que l'on vient de vivre, est plutôt cool. Et lorsque vous verrez l'épisode 4, vous aurez probablement besoin de répit. C'est un gros épisode de fin de mi-saison. Et puis avec tout ce qui se passe à cette période de l'année entre Thanskgiving, Noël, le Nouvel An, qui fait qu'on est beaucoup en famille, je pense que beaucoup de séries passent inaperçues. Via Collider.

L'épisode 4 d'Invincible saison 2 est disponible depuis aujourd'hui sur Amazon Prime Video.