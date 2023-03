James Gunn et Peter Safran s'attèlent à relancer le DCU, qui sera initié en juillet 2025 avec la sortie au cinéma de Superman Legacy. En attendant, les fans de cet univers étendu pourront découvrir des projets annexes à l’instar de The Batman 2 prévu d’ici quelques années, mais surtout de Joker 2 qui arrivera dans les salles obscures en 2024. Une suite particulièrement attendue au tournant, d’autant plus qu’elle proposera quelque chose de différent : une comédie musicale. C’est la chanteuse Lady Gaga qui aura la lourde tâche de donner vie à la vision d’Harley Quinn de Todd Phillips, alors que les fans ne jurent plus que par Margot Robbie. Un premier aperçu du personnage dans son costume a été dévoilé à l’avance. Il fallait s'y attendre, la Toile est clairement divisée.

L'Harley Quinn de Joker 2 se dévoile à l'avance

Des images volées de Joker 2 : Folie à Deux circulent sur les réseaux sociaux. Le tournage du prochain film de Todd Phillips a débuté il y a quelques mois, et des clichés n’ont pas tardé à être partagé. Rien de croustillant à se mettre sous la dent jusqu’à ce weekend. Lady Gaga est en effet apparue dans les rues de New York dans son costume d’Harley Quinn ce samedi 25 mars. Cheveux plaqués en arrière, maquillage prononcé, veste rouge carmin, collants noirs à carreaux… le personnage aborde un style minimaliste très terre-à-terre, dans la veine de celui du Joker dans le premier film. La partenaire idéale pour le clown le plus tristement célèbre de Gotham City.

Ce premier aperçu de la chanteuse en Harley Quinn était particulièrement attendu. Depuis l’annonce officialisant Lady Gaga au casting de Joker 2, les fans sont partagés. Il n’est pas étonnant de voir que ces images volées divisent elles aussi la communauté. « Son look est parfait. On sent bien le côté sale, crade… Plus qu'à espérer que son personnage soit aussi bien écrit », écrit par exemple un internaute. Si globalement la Toile se montre enthousiaste voire rassurée au vu de ces clichés, cette version d’Harley Quinn a déjà ses détracteurs. « Je suis désolé, mais pour moi c’est non », « On dirait une de ces images générées via l’IA. Aucune inspiration », « Oh la la ! Ça ne vaut clairement pas le costume de Margot Robbie, c’est quoi ça ? », peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux.

L’interprète de Bad Romance pourra être découverte dans le rôle de l’anti-héroïne dès le 2 octobre 2024. Pour mémoire, Joker 2 : Folie à Deux prendra la forme d’un long-métrage partiellement musical. Il devrait néanmoins conserver le ton de son prédécesseur. Pour le moment, peu de détails quant au scénario ont été dévoilés. On sait simplement qu’Arthur Fleck rencontrera la thérapeute psychotique à l’Asile d'Arkham dont il s’échappera.