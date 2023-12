Après les nouveautés Prime Video de janvier 2024, on fait un point sur toutes les sorties qui attendent les abonnés durant le courant de l'année prochaine. De gros films et séries sont en route.

Si vous avez suivi l'actualité SVOD sur Gameblog dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les plateformes ont communiqué sur leurs nouveaux films, séries, documentaires et émissions pour le mois prochain. Les nouveautés Prime Video de janvier 2024 sont donc connues, et ça envoie du très lourd. Amazon va célébrer des classiques du 7ème art avec des œuvres à regarder à tout prix comme Blow Out et Le Parrain 1 à 3. Mais la sélection comprend aussi des productions originales à surveiller dans les jours suivants. Et après ? Rassurez-vous, l'agenda des ajouts devrait être encore conséquent tout au long de 2024.

L'année 2024 va très bien démarrer sur Prime Video grâce à la trilogie Le Parrain, Bullet Train, Mission Impossible 4 à 6, Trois mille ans à attendre ou encore Blow Out. Mais d'autres programmes complètement inédits sont en embuscade, dont la série d'animation Hazbin Hotel. Une comédie musicale sanglante, avec un gros grain de folie, qui se déroule en enfer. Squeezie : Merci Internet reviendra sur l'ascension du vidéaste avec un mélange d'images officielles et de off tournés depuis 10 ans. Enfin, Nicole Kidman sera la star de la mini-série Expats, qui plongera les téléspectateurs dans la vie de trois femmes réunies après une tragédie familiale soudaine.

À partir de février, Prime Video sortira une nouvelle série maison Mr. & Mrs. Smith. Le synopsis est quasiment le même que le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, à la différence que les personnages du show télévisé ne sont pas mariés à l'origine. Ce sont deux inconnus, qui font bande à part, qui vont être recrutés par une agence pour devenir des espions avec les avantages associés tels que les beaux voyages, un appartement luxueux à Manhattan, et une vie de couple.

Le 12 avril 2024, ce sera la sortie de la série Fallout sur Prime Video et ça laisse présager du meilleur. La première bande-annonce montre un respect de l'univers, mais également de gros moyens. Cette production de Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld) se passera 200 ans après le début de l'apocalypse.

Les films datés de 2024

2 Guns (1er janvier)

Total Recall : Mémoires programmées (1er janvier)

Moonstruck (1er janvier)

Annie Hall (1er janvier)

Mission Impossible: Rogue Nation (1er janvier)

Blow Out (1er janvier)

Mission Impossible: Protocole Fantôme (1er janvier)

Mission Impossible: Fallout (1er janvier)

Bullet Train (5 janvier)

La Fille du roi des marais - The Marsh King's Daughter (12 janvier)

Role Play (12 janvier)

Elysium (15 janvier)

L'Abominable Vérité (15 janvier)

Le Parrain 1, 2 et 3 (15 janvier)

One Piece Film: Red (17 janvier)

Là où chantent les écrevisses (17 janvier)

Trois mille ans à t'attendre (24 janvier)

Trunk (26 janvier)

Numéro 10 (26 janvier)

Think Sexy (12 février)

Les séries datés de 2024

Dance Life - saison 1 (18 janvier)

Hazbin Hotel - saison 1 (19 janvier)

Expats (26 janvier)

Mr and Mrs Smith (2 février)

The Second Best Hospital in the Galaxy (23 février)

Fallout (12 avril)

Les documentaires datés de 2024

LOL : Qui rira le dernier ? - saison 2 (5 janvier)

James May : Notre homme en Inde (6 janvier)

Escort Boy, ceux que veulent les femmes (12 janvier)

Squeezie : Merci Internet (19 janvier)

LOL : Qui rira le dernier ? Irelande (19 janvier)

Kevin James : Irregardless (23 janvier)

Les sorties inédites Prime Video de 2024

Vous avez la liste des films, séries, documentaires et émissions Prime Video qui ont eu la primeur d'une date de sortie, mais ce n'est qu'un petit aperçu des programmes offerts aux abonnés. En 2024, Amazon va pousser les contenus français avec Trash, une mini-série sur les coulisses de Loft Story; LOL, qui rit, sort ! saison 4; Sulak de Mélanie Laurent; le thriller Tigres & Hyènes avec Géraldine Nakache et Fianso (entre autres); Les Infaillibles avec l'humouriste Inès Reg; ou encore le show TV du rappeur Booba et de Clément Godart, Ourika, qui racontera un face à face entre un dealer et un policier à l'époque des émeutes de 2005 qui ont fait suite à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré.

Citadel : Diana sera le premier spin-off de l'une des séries Prime Video les plus chères de la plateforme. Un programme tourné en Italie et qui, cette fois, devrait mettre de côté les personnages principaux de Mason (Richard Madden) et Nadia (Priyanka Chopra Jonas). Mais pas de panique, ils seront de retour lors de la saison 2 de Citadel. Une sortie sûrement attendue, mais beaucoup moins que The Boys saison 4 qui devrait être une véritable boucherie. Le superviseur des effets spéciaux a en effet promis des choses très gores jamais vues jusque-là.

Dans ce calendrier des nouveautés Prime Video 2024, on ne peut pas ignorer la présence du remake de Road House. Le film culte avec Patrick Swayze (Dirty Dancing) où l'acteur incarne un videur qui va se mettre à dos le caïd de la ville. C'est Jake Gyllenhaal qui aura la lourde tâche de reprendre le rôle de Dalton, sous la supervision de Doug Liman (Edge of Tomorrow). « Un videur est engagé pour faire le ménage dans un bar mal famé. Il va se heurter à un caïd local, qui a fait main basse sur la ville ». L'histoire est identique et ce sera disponible l'année prochaine sur Amazon Prime Video.

Les autres films de 2024

Road House Remake (2024)

The Idea of You (2024)

Foe (2024)

Upgraded (2024)

Ricky Stanicky (2024)

Musica (2024)

Les Infaillibles (2024)

Tigres & Hyènes (2024)

Sulak (2024)

Feuilleman (2024)

This is Me... Now : The Film (2024)

The Underdogs (2024)

Les autres séries de 2024

The Boys - saison 4 (2024)

Invincible - saison 2 (2024)

Nudes (2024)

Citadel : Diana (2024)

Outer Range - saison 2 (2024)

Antonia (2024)

Miskina, la pauvre - saison 2 (2024)

Machine - saison 1 (2024)

Them - saison 2 (2024)

En Terrasse - saison 2 (2024)

Ourika (2024)

Trash (2024)

Reina Roja (2024)

Les documentaires et émissions 2024