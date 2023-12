Ca y est ! Amazon a communiqué officiellement sur un énorme changement qui sera effectif dans les prochaines semaines. Attendez-vous à ne plus voir vos films et séries de la même façon.

C'est bientôt la fin de l'année et les nouveautés Prime Video de janvier 2024 annoncées sont excellentes. Entre Blow Out, la trilogie Le Parrain, les Missions Impossible ou la nouvelle série originale Hazbin Hotel, les abonnés ne vont pas s'embêter et ce dès le premier du mois. Ca c'était pour le positif, mais il y aussi du négatif et pas qu'un peu. Dans un message à ses membres Prime, Amazon confirme le lancement d'une nouvelle option qui va venir altérer ses offres mais également la manière de consommer certains programmes. Et ça déplaît déjà beaucoup.

Du changement pour les films et séries Prime Video

Les sorties Prime Video de la semaine et le calendrier de l'année prochaine ne suffiront peut-être pas à faire passer la pilule de cette nouvelle annonce. Dans un bref communiqué, le géant Amazon (re)confirme son intention d'introduire des publicités dans les films et séries de la plateforme pour tout le monde. Personne n'y échappera, sauf celles et ceux qui sont prêts à payer 2,99$ - en plus de l'abonnement - pour se débarrasser des spots publicitaires. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de date pour ce changement, mais on sait désormais que ce sera à partir du 29 janvier 2024.

Étant nous-même abonné Prime Video, nous n'avons pas encore reçu ce fameux mail, donc il se peut que le déploiement soit progressif. Et c'est ce que Philippe Bailly, président et co-fondateur de NPA Conseil, avait laissé entendre précédemment. D'après lui, ce serait pour le 10 avril 2024 en France, ce qui laisse encore quelques mois de répit si ça se vérifie.

Chers membres Prime, Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous faire part d'un changement à venir dans votre expérience. À partir du 29 janvier, les films et séries TV Prime Video incluront un nombre limité de publicités. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs, et à augmenter nos investissements sur le long terme. Notre objectif est de proposer nettement moins de pubs que la télévision linéaire, ou que les autres plateformes de streaming vidéo (ndlr : Netflix, Disney+). Aucune action n'est nécessaire de votre part, et le prix actuel de votre abonnement Prime reste inchangé. Nous allons également offrir une nouvelle option sans publicité pour un coût additionnel de 2,99$ par mois. Amazon via Culture Crave.

Crédits : Culture Crave

Les pubs arrivent sur le service avec une taxe pour les supprimer

Les pubs arrivent sur Prime Video, mais ça devrait visiblement être plus agréable que chez les concurrents. D'une part, comme le message d'Amazon semble l'indiquer, ça risque d'être limité à ses propres créations (films, séries). D'autre part, les spots TV devraient être aussi plus courts. Philippe Bailly, président et co-fondateur de NPA Conseil, avait déclaré qu'il faudrait s'attendre à 3 minutes 30 de publicités par heure. Ce serait moins que les 4 minutes de Netflix et Disney+, mais ça ne ferait pas non plus une une énorme différence. Les abonnés seront fixés dès le 29 janvier 2024, même si le lancement est décalé plus tard chez nous.

L'arrivée des pubs et la taxe pour les supprimer risquent d'être difficiles à digérer pour les abonnés. « J'en ai marre ! Toutes les plateformes essaient de trouver un moyen de facturer toujours plus ! »; « Je me débarrasse d'Amazon à l'approche du renouvellement »; « Les services de streaming ressemblent aux chaînes traditionnelles maintenant »; « Je suis fatigué de ces plateformes qui veulent ruiner l'expérience avec des pubs » peut-on lire sur X. Et évidemment, l'augmentation de prix cachée, via l'option à 2,99$, n'est guère appréciée.