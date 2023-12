Après les nouveautés Netflix de janvier 2024, c'est Amazon qui fait un point sur les sorties Prime Video de l'année prochaine. En décembre 2023, la plateforme de SVOD s'est montrée très convaincante avec de gros films et séries. La trilogie Robocop, Platoon, Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Joker, Merry Little Batman, Community ou encore l'intégrale de The Shield sont disponibles dès à présent. Mais qu'est-ce que mijote le service pour le mois prochain ? On le sait enfin avec le calendrier des sorties Prime Video de janvier 2024. C'est encore une très belle sélection avec de grands classiques, des choses récentes et de l'inédit total.

Les nouvelles sorties Prime Video de janvier 2024

Et voilà, Amazon a levé le voile sur les nouveaux films, séries et documentaires Prime Video de janvier 2024. Des ajouts qui ne devraient pas décevoir les abonnés. On va tout d'abord prioriser les créations inédites avec Hazbin Hotel. Une comédie musicale animée bien barré, sanglante et destinée aux adultes. Charlie, la princesse de l'enfer, se lancera le défi d'ouvrir un hôtel pour absoudre les pécheurs et les coacher pour qu'ils deviennent meilleurs. Une fois graciés, ce sera direction le paradis (normalement).

Nicole Kidman, qui enchaîne les shows télévisés, sera au centre d'une mini-série Prime Video Original, Expats. On suivra un groupe d'expatriés à Hong Kong, avec trois femmes, dont les destins vont se croiser après un drame familial. C'est signé de la réalisatrice Lulu Wang (L'Adieu) et c'est l'une des grosses nouveautés exclusives à la plateforme. Rendez-vous le 26 janvier 2024 pour la découvrir.

L'un des vidéastes les plus connus de l'hexagone, Squeezie, va avoir son propre documentaire sur Amazon Prime Video. Durant 10 ans, son meilleur Théodore Bonnet, qui a été à ses côtés pour ses vidéos YouTube, a capturé des moments de vie et les a rassemblés dans un reportage exclusif. D'une toute petite pièce à des grandes scènes lors d'événements majeur, tout sera montré dans dans ce doc Squeezie : Merci Internet, à partir du 19 janvier 2024. Numéro 10 s'intéressera non pas au monde des influenceurs, mais du football. Le synopsis ? Une jeune star du ballon, Ousmane Diallo, a une seule nuit pour choisir son équipe nationale. Au choix : la France où il est né ou le Sénégal, les terres de sa famille qui a vu naître son père. Un long-métrage avec l'humouriste Ilyes Djadel, Ragnar Le Breton, l'ex-footballeur Djibril Cissé... C'est disponible le 26 janvier 2024.

Les nouveautés films de janvier 2024

2 Guns (1er janvier)

Total Recall : Mémoires programmées (1er janvier)

Moonstruck (1er janvier)

Annie Hall (1er janvier)

Mission Impossible: Rogue Nation (1er janvier)

Blow Out (1er janvier)

Mission Impossible: Protocole Fantôme (1er janvier)

Mission Impossible: Fallout (1er janvier)

Bullet Train (5 janvier)

La Fille du roi des marais - The Marsh King's Daughter (12 janvier)

Elysium (15 janvier)

L'Abominable Vérité (15 janvier)

Le Parrain 1, 2 et 3 (15 janvier)

One Piece Film: Red (17 janvier)

Là où chantent les écrevisses (17 janvier)

Trois mille ans à t'attendre (24 janvier)

Trunk (26 janvier)

Numéro 10 (26 janvier)

Les nouveautés séries de janvier 2024

Dance Life - saison 1 (18 janvier)

Hazbin Hotel - saison 1 (19 janvier)

Expats (26 janvier)

Les nouveautés documentaires et émissions de janvier 2024

Escort Boy, ceux que veulent les femmes (12 janvier)

Squeezie : Merci Internet (19 janvier)

Les programmes Prime Video de janvier 2024 à ne pas manquer

En plus de programmes originaux, créés pour le service de SVOD, Amazon mise toujours sur des classiques et des valeurs sûres pour les nouveautés Prime Video de janvier 2024. Et comme le mois dernier, la plateforme envoie du lourd dès le premier jour avec Mission Impossible Protocole Fantome, Rogue Nation ainsi que Fallout avec Henry Cavill et sa superbe moustache. À ne pas rater pour les fans d'Ethan Hunt, des cascades impressionnantes de Tom Cruise et de la saga d'espionnage. Et si l'action est votre dada, vous apprécierez peut-être Bullet Train avec Brad Pitt. De la castagne à bord d'un train.

Blow Out fait également partie des films à absolument voir dans votre vie. L'un des meilleurs Brian De Palma avec une performance brillante de John Travolta dans le rôle d'un ingénieur du son qui va être le témoin d'un assassinat. Puisqu'on est dans les performances qui ont marqué l'histoire du cinéma, la trilogie Le Parrain quitte la chaîne MGM et sera offert aux abonnés Prime Video. Une oeuvre cultissime avec une démonstration de grands acteurs : Al Pacino, Robert De Niro et Marlon Brando. Des bijoux indémodables.

Le non moins talentueux George Miller (Mad Max) proposera sa dernière création sur la plateforme, Trois milles ans à attendre. Alithea Binnie (Tilda Swinton) va faire une rencontre qui risque de bouleverser sa vie, celle d'un génie incarné par Idris Elba (Cyberpunk Phantom Liberty) qui lui permettra d'exaucer trois vœux. Mais il y aura nécessairement un prix à payer... À voir sur Prime Video le 24 janvier 2024.

Mission Impossible 4, 5 et 6 (1er janvier)

Les derniers films Mission Impossible ont permis de relancer la franchise culte avec réussite. Après un troisième épisode critiqué, Tom Cruise a repris les choses en main pour amener la saga vers d'autres sommets. Résultat, l'acteur de 61 ans s'éclate dans des scènes souvent surréalistes, mais pour la plupart bien réelles, ce qui fait le charme de ces volets.

La trilogie Le Parrain (15 janvier)

Le Parrain est une fresque magistrale et une plongée dans la mafia qui a inspiré beaucoup de monde. Et pourtant, c'est une adaptation du roman de Mario Puzo, mise en scène de manière renversante par Francis Ford Coppola. On est invités à suivre les membres principaux de la famille Corleone à différentes étapes de leur vie. Inutile de tout révéler, il faut les voir.

Expats - saison 1 (26 janvier)

La mini-série Expats est donc l'un des prochains paris « Amazon Original » de Prime Video. Sans savoir ce qui vont les lier, même s'il semble y avoir un indice dans la bande-annonce, trois femmes expatriées à Hong-Kong vont être réunies. Après Nine Perfect Strangers, The Undoing et Big Little Lies, Nicole Kidman va t-elle à nouveau briller dans ce show télévisé ?

One Piece Film: Red (17 janvier)

Alors qu'un remake de One Piece a été annoncé par Netflix, le film d'animation One Piece Red débarque en SVOD dès le mois prochain. « Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde… »