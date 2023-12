À la surprise générale, la firme au N rouge n'a pas attendu la fin du mois pour annoncer les nouveautés Netflix de janvier 2024. Le programme n'est cependant pas encore complet et comme souvent, on devrait avoir des ajouts au niveau des films, et pourquoi pas des séries et documentaires. Qu'est-ce qui attend les abonnés ? L'inconnu. En effet, les sorties confirmées sont pour la majeure partie sont des choses totalement inédites. Mais le service de SVOD a également dévoilé d'autres entrées prévues en 2024 avec des gros noms tels que Le Flic de Beverly Hills 4, The Old Guard 2, Havoc...

2023 est déjà derrière Netflix qui a un programme 2024 très chargé. La grosse nouveauté de janvier 2024, c'est En Plein Vol. Une production originale de F Gary Gray dont le pitch ressemble énormément à Braquage à l'Italienne, déjà réalisé par le cinéaste. « Une équipe internationale de voleurs est recrutée pour empêcher une attaque terroriste, et doit effectuer un casse de 500 millions d'or dans un avion en plein vol ». Le casting est plutôt prometteur avec entre autres Vincent D'Onofrio (Daredevil), Kevin Hart (Jumanji), Gugu Mbatha-Raw (Loki), Sam Worthington (Avatar), Úrsula Corberó (La Casa de papel)... Rendez-vous le 12 janvier 2024.

Plus tard dans l'année, Netflix diffusera la suite du space-opera de Zack Snyder, Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse. Un second chapitre qui va devoir faire ses preuves, car le premier volet ne reçoit pas de bonnes critiques actuellement. En mars, il y aura également du beau monde avec Spaceman. Un film de SF avec Adam Sandler, Paul Dano et Carey Mulligan mis en scène par Johan Renck, le réalisateur de l'excellentissime mini-série HBO Chernobyl. Autant dire que c'est à suivre de très près. Le voyage est prévu le 1er mars 2024 sur Netflix.

Autre gros morceau de 2024 : La Demoiselle et le Dragon. Un blockbuster d'heroic fantasy avec Millie Bobby Brown, alias Eleven dans Stranger Things. Si le synopsis présente cela comme un conte de fées, ce ne sera pas le cas selon Netflix. « Une jeune femme accepte d'épouser un beau prince - seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un piège. Elle est jetée dans une grotte avec un dragon cracheur de feu et doit compter uniquement sur son intelligence et sa volonté pour survivre ». Ce sera le 8 mars 2024 sur Netflix.

Les films datés de 2024

Demain tout commence (1er janvier)

Le cercle des neiges (4 janvier)

Good Burger (4 janvier)

La Nuée (5 janvier)

L'Effet veuf (5 janvier)

En liberté (10 janvier)

En plein vol (12 janvier)

Maboroshi (15 janvier)

Soixante minutes (19 janvier)

Mi soledad tiene alas (19 janvier)

La Nuit d'Orion (2 février 2024)

Spaceman (1er mars)

La Demoiselle et le Dragon (8 mars)

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse (19 avril)

Les séries datés de 2024

Double piège (1er janvier)

Les Frères Sun (4 janvier)

Gloutons & Dragons (4 janvier)

La Créature de Kyŏngsŏng : Partie 2 (5 janvier)

Ag3nda - nouveaux épisodes (9 janvier)

Le Garçon et l'Univers (11 janvier)

Champion (11 janvier)

Sonic Prime - saison 3 (11 janvier)

End of the Line (17 janvier)

Captivating the King (20 janvier)

Narval ou presque - saison 2 (22 janvier)

Griselda - saison 1 (25 janvier)

Masters of the Universe: Revolution (25 janvier)

Doctor Slump - saison 1 (27 janvier)

Bheem Bam Boum : Vive la récré ! (29 janvier)

Baby Bandito (31 janvier)

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse : Partie 1 (31 janvier)

Supersex (6 mars)

The Gentlemen - saison 1 (7 mars - à confirmer)

The Signal (7 mars)

Le Problème à trois corps (21 mars)

La Chronique des Bridgerton - saison 3 (16 mai)

Les documentaires datés de 2024

Bien dans son assiette : La preuve par deux (1er janvier)

Bitconned - Les Escrocs de la crypto (1er janvier)

Break Point : Saison 2 (10 janvier)

The Trust : La méfiance est de mise (10 janvier)

Love Is Blind : Suède (12 janvier)

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis (18 janvier)

Love Is Blind : Suède (19 janvier)

Histoires d'amour et d'autisme : Saison 2 (19 janvier)

Love Is Blind : Suède (21 janvier)

Jacqueline Novak: Get on Your Knees (23 janvier)

Queer Eye - saison 8 (24 janvier)

Six Nations : Au contact (24 janvier)

Jack Whitehall: Settle Down (30 janvier)

Alexandre le Grand : Au rang des dieux (31 janvier)

Les nouvelles sorties prévues sur Netflix en 2024

Ce n'est qu'un début et le calendrier des sorties 2024 Netflix est bien plus fourni que cela. Mais à l'heure de la publication de cet article, un paquet de films et séries n'ont pas encore de dates de sortie définitives. Alors qu'il y aura t-il à se mettre sous la dent ? Après 30 ans d'absence, Eddie Murphy reprend son rôle culte d'Axel Foley pour Le Flic de Beverly Hills 4. De l'action, il y en aura également avec The Old Guard 2, la suite du film de super-héros avec Charlize Theron. Gareth Evans, à qui l'on doit les longs-métrages The Raid, repassera derrière la caméra pour Havoc avec Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant...

Et c'est sans compter les autres projets tels que Monkey Man, Back in Action ou A Family Affair avec Jamie Fox, Glen Close, Cameron Diaz, Nicole Kidman, Zack Efron etc. Bref le tout Hollywood sera sur Netflix en 2024. Au niveau des séries, attendez-vous aussi à de belles choses à commencer par Arcane saison 2. Le lancement interviendra en novembre 2024. Le show d'animation qui se déroule dans le monde de League of Legends sera suivi des adaptations animées de Tomb Raider et Devil May Cry à des dates indéterminées.

Les autres films de 2024

Le Flic de Beverly Hills Cop : Axel F (été 2024)

Havoc (2024)

A Family Affair (2024)

Back in Action (2024)

The Old Guard 2 (2024)

Irish Wish (2024)

Monkey Man (2024)

Players (2024)

Shirley (2024)

The Electric State (2024)

Shout It Out Loud (2024)

Ultraman: Uprising (2024)

Wallace et Gromit (2024)

Trigger Warning (2024)

Unfrosted : L'histoire des Pop-Tart (2024)

Thelma la licorne (2024)

In Your Dreams (2024)

That Christmas (2024)

Saving Bikini Bottom : The Sandy Cheeks Movie (2024)

Le Salaire de la Peur Remake (2024)

Sous la Seine (2024)

Loups-garous (2024)

Nice Girls (2024)

GTMAX (2024)

Les autres séries de 2024