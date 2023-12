Découvrez un premier aperçu des nouveaux films et séries qui sortiront en 2024 sur Disney+. Du lourd arrive pour tous les fans des univers Marvel et Star Wars.

2023 a été une année particulière pour Disney+. À l'image de ses concurrents, les prix ont augmenté tandis que l'offre s'est quant à elle réduite. En effet pour réaliser des économies, la firme aux grandes oreilles a supprimé une soixantaine de films et séries de son catalogue en mai dernier. Une tactique qui a porté ses fruits étant donné que la société a récupéré au minimum 1,5 milliards de dollars. Une opération gagnante pour les dirigeants, mais pas pour les abonnés qui ont notamment fait part de leur mécontentement après la disparition et l'annulation du show télévisé Willow. L'année prochaine, la plateforme sera tout aussi précautionneuse mais prévoit quand même des grosses nouveautés.

Les nouveautés 2024 sur Disney+

Les séries Marvel seront au cœur des nouveautés Disney+ de 2024. Le service a témoigné son envie de réduire la cadence et d'être moins dépendant des films du MCU, et tout simplement de l'interconnexion entre les programmes, mais a déjà produit des shows télévisés pour les prochains mois. Après Loki saison 2, vous découvrirez une mini-série de cinq épisodes, Echo, qui met en scène Maya Lopez.

Une super-héroine sourde, d'origine amérindienne, qui a le pouvoir de photographier les mouvements de ses adversaires pour les retourner contre eux. Echo est attendu au tournant car le ton s'annonce plus sombre et violent que d'habitude, au point où l'on pourrait penser à Daredevil. Le diable de Hell's Kitchen et Wilson Wisk seront d'ailleurs de retour avec les acteurs qui incarnaient les personnages dans la série Netflix. Ce sera le 10 janvier 2024 sur Disney+.

Marvel Studios offrira également Agatha : Darkhold Diaries. Le spin-off sur la méchante de WandaVision, Agatha Harkness toujours incarnée par Kathryn Hahn. Si Wolverine, Cyclope, Tornade, Magnéto, Professeur X et les autres mutants vous manquent, il y a une bonne nouvelle avec la sortie en 2024 de la série d'animation X-Men 97. L'année prochaine, Disney+ cassera aussi la tirelire pour deux shows TV La Guerre des Étoiles. Dans Star Wars The Acolyte, vous suivrez une ex-padawan et un maître Jedi qui enquêteront sur divers crimes, alors que la Haute République vit ses derniers jours. Star Wars Skeleton Crew racontera l'histoire de quatre enfants qui vont traverser la galaxie et découvrir des territoires inconnus.

Les séries Marvel et Star Wars Disney+ confirmées en 2024

Echo (10 janvier)

Agatha : Darkhold Diaries (2024)

Star Wars : Skeleton Crew (2024)

Star Wars : The Acolyte (2024)

X-Men ‘97 (2024)

Les autres sorties prévues en 2024

En dehors des programmes Marvel et Star Wars, Disney+ a commencé à communiquer sur sa mini-série Shogun. Une adaptation du roman de James Clavell avec Hiroyuki Sanada (Westworld, Le Dernier Samouraï...) qui se déroule au Japon en 1600. « John Blackthorne, le commandant anglais d’un mystérieux navire abandonné sur la plage d’un village de pêcheurs voisin, est porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur du seigneur Yoshii Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des régents ».

Après le succès de la saison 11, la série incontournable Futurama de Matt Groening (Les Simpson) est renouvelée pour une saison 12 et même plus. Fry, Bender ou Leela sont déjà assurés de revenir pour deux autres saisons en 2025 et 2026. En 2024, Disney+ va aussi dépoussiérer le mythique Doctor Who avec un reboot complet. La série repartira donc de la saison 1 avec un nouvel acteur dans le rôle phare, Ncuti Gatwa alias Eric dans Sex Education. Ci-dessous, les autres nouveautés Disney+ de 2024 avec des productions françaises, des shows sur des icones de la mode et bien plus.

Les nouveaux films et séries Disney+ 2024