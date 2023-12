Après de longs mois à attendre, les fans peuvent enfin découvrir un premier aperçu de la saison 4 de The Boys. La série va-t-elle aller encore plus loin ? C’est bien parti pour.

En quelques années seulement, The Boys est devenu la véritable poule aux œufs d’or de Prime Video. Le programme phare de la plateforme continue d’étonner, de faire rire et de choquer, tout en surpassant saison après saison. Le succès est tel, que le géant du e-commerce prépare déjà un nouveau spin-off, déjà le troisième après Gen V et ses jeunes étudiants et l’anime Diabolical. Mais avant de partir au Mexique, les abonnés vont enfin pouvoir retrouver Butcher, Hughie, Starlight, Homelander et toute la bande avec la saison 4 de The Boys, qui s’est dévoilée au grand jour avec un premier trailer.

Premier teaser pour la saison 4 de The Boys

Elle a été retardée à cause de la grève d’Hollywood, elle arrivera finalement l’année prochaine. La saison 4 de The Boys vient d’être annoncée pour 2024 à l’occasion du CCXP au Brésil, toujours sans date précise. Prime Video n’est pas venu les mains vides à l’événement, puisqu’après une bande-annonce de sa série Fallout, il a également dévoilé un premier aperçu de la suite des aventures de Butcher et Homelander. Comme l’avait expliqué le showrunner Eric Kripker, ces nouveaux épisodes feront immédiatement suite aux événements finaux du spin-off Gen V.

Butcher est donc au courant pour « l’arme » inespérée qui pourrait causer la fin des superhéros quand le Protecteur sera jugé pour avoir arraché la tête d’un manifestant. Et si vous n’avez pas encore regardé l’autre série, c’est vivement conseillé. Les événements de la saison 4 de The Boys mèneront en effet directement à la saison 2 de Gen V. Cette saison 4 de The Boys marquera aussi l’arrivée de Jeffrey Dean Morgan, aka Negan dans la série The Walking Dead, qui sera dans le camp de Butcher. Deux nouvelles héroïnes rejoindront les rangs des Sept, Firecracker (Valorie Curry connue par les joueurs grâce à Detroit Become Human) et Sister Sage (Susan Heyward).

Une saison encore plus gore ?

Cette première bande-annonce de The Boys livre un bref aperçu des enjeux qui s'inscrivent dans la continuité de la saison précédente. La dernière image nous montre un Protecteur entièrement ensanglanté, prouvant une nouvelle fois que la série ne fera pas dans la dentelle. De leur côté, les têtes pensantes de la série ont promis des scènes toujours plus choquantes. Récemment le superviseur des effets spéciaux annonçait quelque chose de terrifiant pour la saison 4, ajoutant que ses « yeux ne peuvent pas ignorer ce qu'il vient de voir ». Les précédents épisodes avaient déjà mis la barre particulièrement haute en termes de violence, de sang et de moments complètement inattendus.