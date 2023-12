Le jeu vidéo a le vent en poupe à Hollywood. Les succès d’Arcane, The Last of Us ou encore du film Super Mario Bros n’ont pas laissé l’industrie indifférente. De nombreuses adaptations sont prévues pour les prochaines années et les géants du streaming s’arrachent les plus grosses licences. De son côté, Amazon Prime Video a mis la main sur l’un des ténors de Betheda : Fallout. Après avoir dévoilé quelques images, la série se révèle au grand jour avec une première véritable bande-annonce. Le prochain phénomène du petit écran ?

Premier trailer pour la série Fallout

Fin du teasing, la série Fallout se révèle enfin. Attendue pour le 12 avril 2024 prochain sur Prime Video, l’adaptation se déroulera au cœur d’une Los Angeles dévastée. Des terres désolées qu’une certaine Lucy (Ella Purnell) va être amenée à découvrir pour la première fois. L’habitante de l’abri 33 a grandi toute sa vie dans le confort, sous le regard protecteur du Superviseur Hank (Kyle MacLachlan). Un luxe qui lui a permis d’être courageuse, forte et particulièrement optimiste. Sa nature pacifiste et ses vertus vont être mises à rude épreuve alors qu’elle va être envoyée en mission à l’extérieur et que « des personnes vont faire du mal à ses proches », nous expliquent les créateurs de la série Fallout. Sa route croisera celle de la Goule, incarnée par Walton Goggins ou encore de Maximus campé par Aaron Moten.

Selon le synopsis officiel, la série Fallout racontera l’histoire des nantis et des démunis dans un monde où il n’y a presque plus rien. 200 ans après le début de l’apocalypse, les habitants des luxueux abris Vault Tec manquent de ressources et sont contraints de partir à la découverte des terres irradiées infernales que leurs ancêtres ont laissées derrière eux. Ils découvriront alors un tout nouvel univers « incroyablement complexe, bizarre et terriblement violent. Une histoire canonique, c'est-à-dire qu'elle s'inscrira officiellement dans le lore des futurs jeux Fallout. La série se paiera même le luxe de faire des révélations sur la mascotte du jeu.

Pour rappel, on retrouve aux commandes de ce projet très ambitieux, Jonathan Nolan et Lisa Joy, connus pour leur travail sur Westworld, le premier ayant également prêté sa plume à Batman The Dark Knight ou encore Interstellar. . Ils sont soutenus par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner en tant que producteurs exécutifs, co-showrunners et scénaristes.