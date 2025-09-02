Comme chez ses concurrents tels que Apple TV+, Netflix, HBO Max ou encore Prime Video, Paramount+ doit compter sur ses programmes exclusifs pour attirer des abonnés. Ces derniers temps, la plateforme semble toutefois afficher quelques signes de faiblesse. En témoigne notamment l'annulation pour le moins surprenante d'une série pourtant prometteuse et appréciée, après seulement une saison de bons et loyaux services.

Une autre grosse série de Paramount+ tuée à sa source

Après l'échec retentissant de la série d'adaptation Halo après seulement deux saisons et quelques déboires juridiques récents avec les créateurs de la série South Park, voilà qu'une autre série phare appartenant à Paramount+ rend de manière précoce son certificat de décès. C'est en tout cas ce que tiendrait de sources sûres Variety, spécialisé dans le domaine. Selon nos confrères, et malgré l'annonce d'un renouvellement pour une seconde saison en avril dernier, il faut déplorer un clap de fin pour la série Dexter: Original Sin.

Pour rappel, cette série exclusive de Paramount+ retrace les origines de Dexter Morgan, et comment il est devenu le célèbre Boucher de Bay Harbor, incarné avec brio par Michael C. Hall dans la série originale. Pour incarner les versions jeunes du tueur en série et de sa sœur Debra, nous avions droit à un joli casting avec Patrick Gibson et Molly Brown. Malheureusement, nous devons apparemment leur dire adieu de manière définitive. « Des sources indiquent que la série est à l'arrêt et qu'il n'y a actuellement aucun plan pour tourner et produire une seconde saison », indique Variety.

À noter toutefois que Paramount+ a d'autres plans pour Dexter, notamment suite à l'énorme succès de Résurrection, la nouvelle série remettant sur le devant de la scène Michael C. Hall, cette fois dans la ville de New York, en compagnie notamment de son fils Harrison, et de l'effroyable mécène Leon Prater, incarné par Peter Dinklage (Game of Thrones). Ainsi, la licence Dexter entend a priori se concentrer pour son futur sur l'avenir, et non le passé, au grand dam des spectateurs ayant apprécié cette préquelle pourtant réussie et prometteuse.

Source : Variety