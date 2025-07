De très mauvaises nouvelles se sont récemment faites jour autour de la série culte South Park, ça ne sent vraiment pas bon pour la suite du programme.

Les dernières nouvelles officielles que nous avions de South Park remontent à septembre 2024. Ses créateurs, Trey Parker et Matt Stone, indiquaient alors que la Saison 27 n'arriverait que courant 2025, et plus précisément ce mois-ci, car ils avaient besoin de temps pour raconter des choses pertinentes, en attendant surtout que Paramount, désormais propriétaire de la série, « se retrouve dans ses propres merdes ». Hélas, les choses ont depuis pris une vilaine tournure pour la petite ville tranquille du Colorado...

« Oh mon dieu, ils ont fermé South Park ! »

Depuis ce week-end prolongé, les fans du monde entier à l'exception des États-Unis sont en deuil : l'intégralité des 26 saison de South Park n'est en effet plus accessible via streaming légal, tous les épisodes ayant été retirés de l'ensemble des plateformes, sauf sur la version américaine de Paramount+. La raison : une bataille sur les droits de streaming qui fait rage entre les créateurs de la série et la maison-mère de Paramount+, Comedy Central. En l'état actuel des choses, les droits de diffusion à l'international de South Park par Paramount ont en effet expiré.

Trey Parker et Matt Stone accusent ainsi Paramount de « saboter les négociations » autour de la diffusion de la série. Les créateurs de South Park entretenaient en effet des plans pour octroyer les droits de streaming de leur œuvres à d'autres plateformes comme Warner Bros. Discovery ou encore Netflix. Paramount, de son côté, ne consentirait qu'à un accord limité aux nouvelles saisons, avec pour condition sine qua none une période de 12 mois de diffusion exclusive sur sa plateforme. Se retrouvant dans l'impasse, les créateurs de South Park auraient donc engagé un avocat pour porter l'affaire devant les tribunaux.

Pour rappel, Paramount a fait l'acquisition des droits de diffusion de South Park via un onéreux contrat de 900 millions de dollars, encore effectif pendant deux ans. Si l'affaire vient à être portée devant la justice américaine, nous ne risquons malheureusement pas d'avoir de nouvelles concrètes avant un moment. Reste également à voir à qui les juges vont donner gain de cause. En attendant, il faut donc dire adieu à l'accès à l'ensemble des saison de South Park de manière légale en-dehors des États-Unis.

La petite ville tranquille du Colorado se retrouve coupée du monde, pour une durée indéterminée. © Paramount

Source : Hollywood Reporter