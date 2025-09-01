Comme chaque semaine, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Pour cette rentrée, Netflix, comme Disney+ ou encore Prime Vidéo, ajoute des films et autres séries à son catalogue. Cette semaine, sur la plateforme au N rouge, on met le paquet en termes de films avec un paquet de blockbusters et l’on continue l’une des meilleures séries du moment.

Tous les films Netflix de la semaine du 1 au 7 septembre 2025

Côté films, si le cultissime Will Hunting avec Matt Damon, Ben Affleck et le regretté Robin Williams mérite clairement votre attention, c’est surtout une série de blockbusters explosifs qui devrait retenir toute l’attention des spectateurs. Les 7 premiers films de la série Fast and Furious, ainsi que son spin-off Fast and Furious Hobbs & Shaw, arrivent à fond la caisse sur Netflix. Vin Diesel tient l’affiche de presque tous les films de cette franchise culte du cinéma d’action popcorn. Rodéo urbain, casse dantesque, course-poursuite incroyable… qu’on aime ou non, Fast and Furious en met plein les mirettes à chaque fois.

1 er septembre : Charlie's Angel 2 : Les Anges se déchirent — second volet des aventures de Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. En quarantaine — film d'horreur où une journaliste et son caméraman sont coincés dans un immeuble. 30 ans sinon rien — comédie américaine culte des années 2000 avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo. Will Hunting — drame culte avec Matt Damon dans le rôle d'un jeune surdoué dont la vie change en rencontrant Robin Williams. La Source — drame sur le retour énigmatique d'un fils et sa nouvelle compagne dans un village reculé de la Tunisie.

2 septembre : Fast and Furious 1,2, Tokyo Drift, 4, 5, 6 et 7 — l'intégral des films à haute vitesse sortis de 2001 à 2015. Fast & Furious: Hobbs & Shaw — premier spin-off de la saga automobile.

3 septembre : Ma reum — comédie française avec Audrey Lamy.

6 septembre : Entre amis — comédie français d'Olivier Baroux avec un casting iconique.



Toutes les séries de la semaine du 1 au 7 septembre 2025

Du côté des séries, Netflix diffusera la seconde partie de la saison 2 de Mercredi avec Jenna Ortega. Après le succès fulgurant de la première saison et la très bonne réception des premiers épisodes de la seconde, les fans sont au taquet pour le grand final. Les quatre derniers épisodes de la saison 2 débarqueront cette semaine et après ça, il faudra patienter jusqu’à une potentielle saison 3 sur Netflix. Autre série à succès, SWAT aura le droit à sa septième saison sur la plateforme. Enfin, une autre série adorée, surtout par les plus petits, revient cette semaine avec de nouveaux épisodes ! La Réceptionniste Pokémon, série d’animation en stop motion, diffusera la seconde partie de sa saison en cours dans les prochains jours. Un programme chargé et pour tous les goûts sur Netflix.

1 er septembre : SWAT | saison 7 — suite de la série policière à succès avec Shemar Moore en vedette.

3 septembre : Mercredi | saison 2, partie 2 — suite et fin de la nouvelle saison des aventures de Mercredi Addams.

4 septembre : La Réceptionniste Pokemon | saison 1, partie 2 — dessin animé en stop motion dans l'univers des monstres de poche.



