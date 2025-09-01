Ça commence fort du côté de HBO Max. La plateforme de SVOD fait le plein de grosses nouveautés dès la rentrée, vous allez avoir de quoi regarder, on vous le dit !

Ça y est, septembre est là ! Avec lui, les services de streaming à la demande se préparent déjà à vous faire vivre un mois très riches. Netflix, Prime Video, Paramount+... vous allez avoir le choix. Cependant, si vous aimez le cinéma, c'est sur HBO Max que ça se passera principalement cette semaine avec une quantité de films colossale.

Les nouveaux films de la rentrée sur HBO Max

HBO Max compte bien prouver qu'elle est la leadeuse en termes de long-métrages ce mois-ci ! Dès la première semaine de rentrée, la plateforme fait le plein de gros films cultes. Entre le premier Terminator et The Mask, revivez des moments de cinéma inoubliables. D'autres classiques sont également de la partie, comme le dramatique Virgin Suicides ou l'émouvant Discours d'un roi. Enfin, pour les amateurs de comédies françaises, un tas de classiques de et avec Didier Bourdon arrivent.

3 septembre : Attack the Block — film de science-fiction dans lequel des adolescents affrontent des envahisseurs extraterrestres. Insomnia — remake américano-britannique du film policier norvégien du même nom. Sept ans de mariage — comédie française avec Didier Bourdon et Catherine Frot. The Mask — comédie farfelue avec Jim Carrey.

4 septembre : Enemy — thriller fantastique de Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal et Mélanie Laurent. Projet X — des adolescents organisent la plus grosse fête qui soit. Terminator — le début de la saga culte de James Cameron arrive sur HBO.

5 septembre : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire — un des plus gros blockbusters de 2024. Paradise Lost — biopic autour de la figure de Pablo Escobar. Savages — thriller d'Oliver Stone sur fond de trafic de drogue.

6 septembre : BlacKkKlansman — comédie dramatique inspiré de faits réels sur un policier qui infiltre le Ku Klux Klan. Jugé coupable — film policier de Clint Eastwood. Le Discours d'un Roi — biopic revenant sur la montée au trône d'Albert, fils du roi George V, alors qu'il souffre de problèmes de bégaiement. Le Pari — comédie française de Didier Bourdon et Bernard Campan Les Rois Mages — comédie française de Noël et Bernard Campan et Didier Bourdon. Les Trois Frères — la comédie culte des Inconnus. Sex Crimes — thriller entre manipulation et recherche de la vérité autour d'une affaire d'agression. Virgin suicides — le thriller culte de Sofia Coppola.



De nouvelles séries sportives du 1er au 7 septembre 2025

Il va y avoir du sport aussi en septembre ! Outre la série documentaire Most Wanted sur un hacker, HBO Max diffuse plusieurs compétitions sportives en exclusivité avec Eurosport. Pour qui aime le tennis et le cyclisme, il va y avoir de quoi faire. En revanche, pas de fictions pour la rentrée en matière de série. Mais soyez patient, de très grosses nouveautés arriveront ensuite.

1 er septembre : US Open de tennis | EXCLU avec Eurosport — l'une des plus grandes compétitions diffusées sur HBO Max jusqu'au 7 septembre. La Vuelta | EXCLU avec Eurosport — course cycliste qui traverse l'Espagne, jusqu'au 14 septembre.

4 septembre : Superbike — championnat du monde de moto Superbike.

5 septembre : Most wanted: Teen hacker — série documentaire événement sur un jeune hacker.

