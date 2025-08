Apprêtez-vous à goûter du Game of Thrones pendant encore plusieurs années ! L'univers medieval fantasy imaginé par l'écrivain George R. R. Martin rencontre tant de succès que la série originelle ne cesse de faire des petits. Après House of the Dragon, une nouvelle itération se prépare à débarquer sur nos écrans et elle semble bien partie pour durer.

Du Game of Thrones pendant encore longtemps

C'est assurément l'une des œuvres les plus cultes du petit écran. En 8 saisons, la série Game of Thrones a conquis les téléspectateurs du monde entier. HBO a donc sauté sur l'occasion d'étendre l'univers de George R. R. Martin à l'écran. Un premier spin-off, House of the Dragon a vu le jour en 2022. Il sera bientôt suivi par un second intitulé A Knight of the Seven Kingdoms.

Initialement prévue pour 2025, A Knight of the Seven Kingdoms a finalement été repoussé à 2026. Cependant, une bonne nouvelle devrait vous réconforter. Selon l'insider Daniel Richtman, bien renseigné sur les coulisses du grand et du petit écran, la série aurait d'ores et déjà été renouvelée par HBO pour une saison 2 et 3 avant même la diffusion de la première. Voilà qui laisse présager du très bon cette nouvelle adaptation !

© HBO.

De quoi parlera la série A Knight of the Seven Kingdoms ?

Tout comme House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms se présente comme un préquel de Game of Thrones. Ce nouveau spin-off adaptera les romans Tales of Dunk and Egg, à commencer par The Hedge Knight, le premier tome.

A Knight of the Seven Kingdoms se déroulera un peu moins d'un siècle avant le Game of Thrones originel. Nous y suivrons Ser Duncan the Tall, alias Dunk, ancêtre de la grande Brienne de Tarth, et Aegon V Targaryen, dit Egg, qui n'est autre que le père du « Roi fou », soit le grand-père de Viserys et Daenerys Targaryen. Ainsi, nous découvrirons le voyage de ces deux amis à travers Westeros.

© HBO.