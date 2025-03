Les fans de One Piece prennent leur mal en patience cette semaine. En effet, le manga est en pause pour quelques jours après la parution du chapitre 1142. Entre ça, et la mise à l'arrêt temporaire de l'anime, il leur faut bien quelque chose à se mettre sous la dent. Ça tombe bien, car la série live-action de Netflix a une petite surprise en réserve ! La saison 2 continue de se dévoiler, ça promet.

Un bel équipage pour la saison 2 de One Piece

Ça se précise de plus en plus pour la suite de la série One Piece ! Les fans ont récemment pu se réjouir en découvrant que la saison 3 était déjà en écriture. Mais avant d'en arriver à celle-ci, ils attendent déjà la saison 2. La fin de tournage s'est dernièrement confirmée, laissant envisager une annonce prochaine pour la date de sortie.

Ce n'est pas encore pour tout de suite. Cependant, la production se détaille en coulisses. Ces derniers mois, le casting s'est déjà largement dévoilé. On a pu avoir la confirmation que Charithra Chandran et Lera Abova incarneront respectivement Vivi et Nico Robin. Les membres du Baroque Works se sont aussi avancés. Cela présage de belles choses pour la suite !

C'est d'ailleurs peu de le dire puisque, maintenant, c'est l'équipe de réalisation qui s'annonce. D'après les informations parues et relayées, nous devrions retrouver des noms qui ont travaillé sur des séries reconnues, y compris la première saison de One Piece : Emma Sullivan (Doctor Who, One Piece Saison 1), Josef Wladyka (Narcos, Tokyo Vice, One Piece Saison 1), Christoph Schrewe (The Purge, Snowpiercer) et Lukas Ettlin (Marvel's Daredevil, Jak Ryan). Tous les quatre se répartiraient sur un total de 7 épisodes :

“Loguetown” : Emma Sullivan “Reverse Mountain” : Emma Sullivan “Whisky Peak” : Josef Wladyka “??” : Christoph Schrewe “Little Garden” : Christoph Schrewe “??” : Lukas Ettlin “Drum Island” : Lukas Ettlin

Comme indiqué, cette saison 2 de One Piece devrait couvrir les événements qui font directement suite à la saga East Blue. Cependant, elle prendra son temps et ne déposera pas l'ancre tout de suite à Alabasta, deuxième grande saga du manga. Ce faisant, nous aurons tout le loisir d'assister à des séquences cultes, à l'instar d'un fameux combat à Little Garden. En attendant de découvrir tout ça de nos yeux, remettons-nous dans l'ambiance avec le thème composé par Aurora.