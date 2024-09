Tout le monde voyait le naufrage venir et pourtant. La série One Piece de Netflix a pris tout le monde de court, sans doute grâce à l’implication directe d’Eiichiro Oda, créateur du manga, inflexible quant à sa vision d’une adaptation live-action. Le succès ne s’est pas fait attendre, tout comme la confirmation d’une seconde saison qui s’annonce plus riche en action et plus épique. Alors que le tournage bat son plein à Cap, en Afrique du Sud, le géant de la SVOD a révélé plusieurs nouvelles têtes qui viendront épauler ou donner du fil à retordre aux Chapeaux de Paille. Cependant, les deux prochains membres de l’équipage et le grand méchant à venir se faisaient toujours attendre. Plus besoin de patienter, deux ont leaké.

La saison 2 de One Piece a trouvé sa Nico Robin

Les Netflix Geeked battent leur plein. Pendant trois jours, les fans peuvent assister à un immense événement organisé en présentiel. Le plus croustillant est cependant à vivre chez soi, puisque le géant américain y va de ses petites annonces. La saison 2 de One Piece devait donc officiellement donner de ses nouvelles dans les prochaines heures. Netflix a bien diffusé une vidéo des coulisses du tournage en compagnie de ce cher Baggy ce mercredi 18 septembre, laissant entrevoir quelques décors et costumes des nouveaux lieux et personnages qui animeront les prochains épisodes. En revanche, c’est une révélation bien plus croustillante qui a été dévoilée avant l’heure : le nom des interprètes de Nico Robin et Crocodile. Feignez la surprise, car les détectives d’Internet avaient vu juste.

La page Netflix Tudum a fait une petite boulette en leakant les deux acteurs qui camperont Mr 0 et Miss All Sunday dans la saison 2 de One Piece. Le grand méchant, détenteur du Fruit du Démon des Sables sera donc incarné par Joe Manganiello qui devait originellement incarner Deathstroke dans le DCU. Certains connaîtront son visage de par ses apparitions dans True Blood, The Big Bang Theory ou encore le tout premier film Spider-Man. Lera Abova quant à elle donnera vie à Nico Robin. Un nom moins parlant que le boss de l’archéologue puisqu’elle n’a eu que quelques rôles dans des films et séries dont Anna de Luc Besson ou Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

Nico Robin et Crocodile dans la saison 2 de One Piece ©WhatsonNetflix

Deux noms manquent encore à l'appel

La saison 2 de One Piece tient désormais presque toutes ses têtes d’affiche. Seuls deux personnages manquent encore à l’appel : Chopper et Ace. La rumeur veut que le grand frère de Luffy soit joué par Xolo Maridueña connu pour ses rôles dans Blue Beetle et Cobra Kai. Netflix aimant faire venir des acteurs de ses autres programmes, c’est à ce stade presque garanti. C'est davantage le petit renne qui sera attendu au tournant. La vraie surprise sera finalement le design de Chopper, considéré comme l’un des véritables défis de cette saison 2. Oda avait partagé une première ébauche en guise de plaisanterie, mais reste à voir ce qui a finalement été décidé. Pas facile en effet de conserver le côté mignon du renne tout en collant aux prises de vue réelles.

Source : Netflix via WON