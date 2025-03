La série live-action One Piece est encore victime de leaks. Une image de la saison 2 vient de paraître de manière officieuse en ligne et ça concerne un personnage culte.

C'est encore flou sur la sortie de la suite de la série live-action One Piece. Ce gros succès de Netflix avait su attirer le public avec sa première saison en 2023. Dès lors, l'impatience commence à grimper autour de la saison 2. De plus, le tournage s'est officiellement terminé il y a peu. Les fans se demandent donc encore s'ils pourront voir le résultat cette année. Mais, avant cela, ils peuvent au moins compter sur des leaks !

Encore un personnage qui leake pour la série One Piece

La hype grimpe depuis l'annonce de fin de tournage de la nouvelle saison de One Piece. L'incertitude plane encore un peu atour de sa diffusion. Après que Netflix a partagé la vidéo d'annonce de son line-up annuel, le doute s'est installé autour d'un possible visionnage en 2025. Cela dit, si ce n'était pas pour cette fois, la série arriverait pas plus tard qu'en 2026.

D'ici là, les fans attendent d'avoir de nouveaux aperçus concrets de la saison 2 de One Piece. Ils ont déjà eu droit à un teaser et la révélation de l'essentiel du casting. À part ça, ce sont surtout les leaks qui leur ont donné une idée de ce qui les attendrait. Une fois de plus, donc, c'est une image en fuit qui va leur dévoiler un aperçu d'un personnage très attendu des prochains épisodes !

Le Baroque Works sera à l'honneur dans la saison 2 de One Piece. Celle-ci couvrira en effet les événements se déroulant après la saga d'East Blue. Nous aurons ainsi droit à une adaptation de l'arc de Little Garden, faisant s'opposer la fameuse organisation à des géants. Les fans l'attendent, la série mettra évidemment en scène l'affrontement avec un personnage culte.

Mr. 3 sera inévitablement de la partie ! Nous n'avons pas encore d'aperçu de son interprète, David Dastmalchian, en action dans la série One Piece. En revanche, sa bougie fétiche, aux pouvoirs redoutables, a leaké ! Une image la montre déjà dans le décor de la saison 2. Elle semble reproduire assez fidèlement le modèle original, comme le montre une publication d'un X tenu par des fans toujours à l'affut des fuites.