Avant même la diffusion de la saison 2 de One Piece, une bonne nouvelle concernant la suite sur Netflix semble bien se confirmer grâce aux déclarations d'un acteur.

De belles choses se préparent pour One Piece ! Tandis que le manga continue sa publication, l'anime doit reprendre en avril prochain. Désormais, il faut aussi compter sur l'adaptation de Netflix. La série live-action a cartonné sur la plateforme avec sa première saison. La suite est donc très attendue. Mais alors que la saison 2 n'est pas encore sortie, un acteur évoque déjà la troisième.

One Piece n'attend pas

Lle tournage de la saison 2 de One Piece est officiellement terminé ! Maintenant, ce que les fans attendent, c'est de savoir quand aura lieu sa diffusion sur Netflix. Pour le moment, pas d'information à ce sujet. Mais, déjà, des échos sur la suite commencent à se faire entendre.

Début février, nous découvrions que l'écriture de la saison 3 de One Piece aurait déjà débuté. La suite des événements d'Alabaste commencerait donc à voir le jour sur le papier. Et à l'écran, comment cela se présage ? Un des comédiens phare de la série a un début de réponse.

Mackenyu est le visage de Roronoa Zoro dans la série One Piece de Netflix. Sérieux et charismatique, il crevait l'écran dans la saison 1. Les fans ont donc hâte de le retrouver dans les prochaines saisons. Mais, ils auront d'abord l'occasion de l'entendre dans un jeu vidéo : Assassin's Creed Shadows. C'est à l'occasion d'une interview sur son personnage qu'il s'est confié sur la reprise des tournages pour l'adaptation de l'œuvre d'Eiichiro Oda.

Le comédien a d'abord confié avoir travaillé sur son personnage pour la saison 2. Mackenyu devrait coller au développement de Zoro tel qu'il est dans le manga en adoptant une attitude « plus cool ». Puis, il a eu l'occasion d'évoquer ses futurs projets autour de la série... Or, une de ses tournures de phrase laisse entendre que le tournage de la saison 3 de One Piece pourrait démarrer dès cette année :

Nous avons des projets prévus pour cette année avant de tourner la saison 3 de One Piece, mais je ne peux rien vous dire à ce sujet, alors ça ne va pas être drôle pour vous tous. Mackenyu, pour Crunchyroll.

À une époque, beaucoup pensaient que le tournage de la saison 3 se tiendrait en même temps que celui de la saison 2. L'information avait finalement été démentie. Cela aurait permis une attente moins longue entre deux diffusions. Mais qu'importe, les choses semblent s'accélérer désormais si on croit les déclarations de Zoro lui-même !

Mackenyu dans le rôle de Zoro dans la saison 1 de One Piece. © Netflix