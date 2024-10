C'est clairement LE grand succès de 2023 : le film Super Mario Bros, réalisé par le studio français Illumination, a fait exploser le box-office mondiale. Après la série The Last of Us qui a établi des records pour HBO, l'adaptation drôle et coloré des aventures du plombier moustachu a prouvé que les adaptations de jeux vidéo n'avaient plus du tout à rougir. Et pour faire durer le plaisir, une suite est prévue. Elle donne justement de ses nouvelles.

Super Mario Bros 2 va parler aux fans de Nintendo

Le film Super Mario Bros 2 est d'ores et déjà attendu pour le 24 avril 2026, du moins au Japon. Bien sûr, il sortira dans les mêmes eaux en Europe. Cela veut dire qu'il nous reste encore un an et demi environ pour découvrir ce sequel qui éveille tout un tas d'interrogations. Eh oui, après le premier opus, que peut-il nous réserver ?

Il faut dire qu'il y a énormément à emprunter dans l'univers imaginé par Nintendo. Le premier film suivait déjà une trame étonnante, faisant se croiser le monde réel et Royaume Champignon. Mais, le gros plus était surtout l'énorme quantité de références à la licence. On s'attend donc à ce que le 2 fasse au moins autant, si ce n'est plus.

Et c'est bien parti pour ! À en croire le comédien Keegan-Michael Key (Toad en vo), interviewé par Men's Journal, Super Mario Bros 2 « proposera des morceaux de choix pour les fans de Nintendo les plus aguerris ». Ainsi, les fans prendront ainsi plaisir à repérer tout un tas d'« Easter eggs fantastiques ».

Plus intéressant encore : Keegan-Michael Key estime qu'Illumination aurait « élargi l'univers » de Super Mario Bros 2. Le film devrait alors explorer plus encore le monde de nos plombiers préférés. D'ailleurs, le comédien précise qu'il nous mènera à la rencontre de nouveaux personnages. Là encore, les fans devraient y trouver leurs compte avec des visages bien connus et d'autres peut-être moins, mais abordé ici avec profondeur.

Keegan-Michael Key, la voix de Toad. © The Nerds of Color

Une fois de plus, Nintendo et Illumination semble donc collaborer pour fournir un film qui saura parler à une communauté fidèle à la franchise depuis des décennies. Ce genre d'attention donne bon espoir pour cette suite, mais aussi pour les autres adaptations prévues des licences de Big N. Dans le lot, le film The Legend of Zelda sera particulièrement attendu au tournant. Mais, en attendant, rendez-vous en 2026 pour Super Mario Bros 2.