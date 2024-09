En l’espace de quelques années seulement, Stranger Things s’est imposé comme l’une des nouvelles séries événements de la décennie. De par son ambiance, ses personnages et son scénario, elle est rapidement devenue le plus gros succès du catalogue de Netflix. Le géant de la SVOD se prépare cependant à tourner une page importante. Cinq saisons et huit ans plus tard, la série se conclura. Naturellement, la fin est attendue de pied ferme par la communauté, avide de découvrir le destin de ces enfants qui ont désormais bien grandi. Il faudra cependant patienter jusqu'en 2025, la production ayant pris du retard en raison de la grève qui a frappé Hollywood l’année dernière. Les fans commencent sérieusement à trouver le temps long, mais Netflix leur offre une petite mise de cette saison 5 de Stranger Things.

Nouvelle vidéo pour la saison 5 de Stranger Things

Le tournage de la dernière saison continue de battre. Les frères Duffer partagent occasionnellement des images des coulisses de ces ultimes épisodes. Les plus motivés de la communauté ne manquent jamais de décortiquer chaque cliché à la recherche du petit indice qui viendrait alimenter leurs théories les plus folles, comme celles les plus crédibles. Cette fois, Netflix, Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) et Gaten Matarazzo (Dustin) vous invitent à découvrir les dessous de cette saison 5 de Stranger Things. N’espérez pas cette fois y trouver un quelconque élément qui donnerait un petit aperçu de cette conclusion, il n’y a rien de bien croustillant dans cette nouvelle vidéo diffusée à l’occasion des Netflix Geeked.

Beaucoup s'attendaient à un premier teaser pour mettre l’eau à la bouche, d’autant que le tournage dure depuis quelques mois maintenant. Il faudra se contenter d’une poignée d’easter eggs comme la tenue rose d’Elfe dans la saison 1, ou la lettre que Hopper lui a écrite sans la troisième saison. Cela n’empêchera sans doute pas les détectives en herbe à analyser chaque image à la recherche d’un nouveau costume et accessoire inédit à cette saison 5 de Stranger Things, mais un peu de nostalgie avant la fin, ça ne fait jamais de mal.