Décidément, Netflix fait plaisir à ses abonnés avec de grands films ces dernières semaines. L'été dernier, la plateforme de SVOD accueillait Le Tombeau des lucioles, le film d'animation qui fait pleurer dans les chaumières. Cette fois-ci, c'est une autre réalisation sur la guerre qui fait son entrée au catalogue. Tout public, lancez-le avec vos ados sans crainte et préparez-vous à être touché par l'histoire de deux hommes qui tentent de se reconstruire.

Le classique d'Albert Dupontel enfin sur Netflix

C'est une des fiertés du cinéma français qui rejoint le catalogue de Netflix. Véritable chef-d'œuvre, Au revoir là-haut a reçu un accueil critique des plus positifs à sa sortie, en 2017. Le film d'Albert Dupontel a même réuni plus de 2 millions de spectateurs en salles, un chiffre tout à fait honorable pour une œuvre poétique qui aborde aussi des thématiques rudes.

Le film est une adaptation du roman de Pierre Lemaître. Lorsqu'il sort en 2013, il bouleverse ses lecteurs et remporte le prix Goncourt. Visiblement, Dupontel a visé juste dans sa retranscription puisque son film a reçu plusieurs grandes récompenses, raflant notamment 5 Césars en 2018 : celui de la meilleure réalisation, de la meilleure adaptation, des meilleurs costumes ainsi que des décors, et celui de la meilleure photographie.

Au revoir là-haut est un récit poignant et merveilleux sur la reconstruction des soldats au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il suit le nouveau quotidien d'Albert Maillard (Albert Dupontel) et Édouard Péricourt (Nahuel Pérez Biscayart). Avant l'éclatement du conflit, le premier était comptable, le second artiste. Mais, à leur retour du front, plus rien n'est comme avant et ils vont devoir se réinventer.

Toute la magie d'Au revoir là-haut repose dans l'histoire que réécrivent les deux personnages. Revenu défiguré, Édouard refuse de retourner vers sa famille. Albert lui propose de le cacher tandis qu'il va se construire une nouvelle identité. Ensemble, ils vont monter une affaire peu scrupuleuse : la vente de faux monuments aux morts aux communes. Ils allient ainsi leurs compétences respectives, mais ce manège risque de se retourner contre eux lorsque le lieutenant Pradelle tombe sur l'une de leurs créations...

Aux côtés d'Albert Dupontel et Nahuel Pérez Biscayart, on retrouve Laurent Laffite (Henri d'Aulnay-Pradelle), Niels Arestrup (Marcel Péricourt), Mélanie Thierry (Pauline) ou encore Kyan Khojandi (Dupré). Mêlant habilement drame, critique sociale, humour et rêverie c'est un film qui touche droit au cœur. Comptant parmi les grosses sorties de la semaine, Au revoir là-haut est disponible dès maintenant sur Netflix. Foncez sans hésitation.