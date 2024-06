Tom Hardy reprend donc le rôle d'Eddie Brock qui lui colle visiblement à la peau tel un symbiote. Baptisé The Last Dance, Venom 3 saura-t-il convaincre les fans de ce super vilain cultissime après ses deux précédentes et plutôt décevantes performances ? Voyons cela avec ce premier trailer.

Venom 3 nous propose une première (et dernière) danse

On ne peut malheureusement pas dire que Venom a véritablement percé au cinéma comme son homologue vidéoludique dans l'excellent Marvel's Spider-Man 2. Ce n'est pourtant pas faute à Tom Hardy (Mad Max) d'avoir essayé. La performance du talentueux acteur en tant qu'Eddie Brock et prêtant sa voix au monstre symbiotique est en soi convaincante. C'est malheureusement l'enrobage des deux précédents films et le traitement de ce personnage iconique de l'univers de Spider-Man qui laissaient à désirer.

Qu'à cela ne tienne, Sony Pictures persiste et signe avec Venom 3: The Last Dance. Celui-ci a eu droit aujourd'hui à son premier trailer pour voir quel carnage l'improbable duo nous prépare. Réalisé comme les deux autres films par Kelly Marcel, cette ultime suite nous présente les deux compères en cavale, alors qu'une organisation militaire s'intéresse au monde natal de notre symbiote favori. Leurs mésaventures auront donc un caractère particulièrement personnel pour l'entité extraterrestre. Mais Venom et son hôte Eddie Brock pourront-ils survivre à cette dernière danse ensemble ? Rendez-vous le 25 octobre au cinéma pour le découvrir.

Quoi qu'il arrive à nos deux anti-héros malgré eux, Venom 3 sera la conclusion de cette histoire. Pour le meilleur ou pour le pire ? Voici ci-dessous un premier aperçu en attendant de voir le résultat final cet automne dans les salles aussi noires que le symbiote. Espérons malgré tout qu'il relèvera le niveau par rapport aux récents films Marvel de Sony que sont Morbius et Madame Web. Rappelons également qu'un film centré sur Kraven, un autre adversaire bien connu de Spider-Man, est quant à lui attendu le 13 décembre. La fin d'année sera donc bien chargée pour le SpiderVerse. Dans le bon sens du terme ? L'avenir nous le dira.