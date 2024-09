Après avoir eu le droit à une suite/reboot avec Jurassic World en 2015, la licence ne semble plus enclin à s’arrêter. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ont donné de leur personne dans deux suites, Fallen Kingdom et Le Monde d’Après. Ce dernier réunissait d’ailleurs les personnages de la première trilogie pour un Avengers maison sauce dino. Le résultat n’était pas vraiment folichon, mais ça a tout de même été un vrai carton. En tout cas suffisant pour qu’une suite soit commandée.

Jurassic World Rebirth devrait bientôt se montrer

Jurassic Wolrd Rebirth a la lourde tâche de rebattre les cartes et de relancer la franchise sur de nouveaux rails. L’objectif est clair, faire perdurer encore la saga pour quelques films supplémentaire. De ce qu’on sait, il s’agirait là d’une suite mettant en scène des soldats et scientifique ayant pour mission de récolter de l’ADN de dino sur quelques espèces après que ces dernières se soient planqué aux quatre coins du globe histoire de survivre et éviter une seconde extinction. Un scénario propice à une nouvelle rencontre entre les hommes et les dinos sur fond de message écolo.

Pour le commun des mortels, ce sera surtout l’occasion d’entre prendre une fois de plus plein les mirettes avec du grand spectacle. En tout cas le film semble vouloir se donner les moyens de ses ambitions puisque le réalisateur Gareth Edwards (Godzilla (2014), Star Wars Rogue One) s’est entouré d’un casting 5 étoiles pour mettre à bien son projet avec notamment Scarlet Johanson, Mahershala Ali ou encore Jonathan Bailey.

Le film est pour le moment prévu pour le 2 juillet 2025, mais on sait comment ça se passe au cinéma.

Il y a toute de même de quoi être rassuré puisque Jurassic World Rebirth vient de nous annoncer une excellente nouvelle : le tournage est terminé ! Comme nous l'indique le producteur Frank Marshall sur son compte Instagram.

Le film va passer en session de peaufinage avec de potentielles retouches et bien évidemment une couche de post production. Selon les principaux intéressés, tout est fini à 99%. Une bande-annonce ne devrait donc plus trop tarder.

On pensera ce que l’on veut de ce nouveau film, mais la réalité, c’est qu’il attise très clairement la curiosité. On va surveiller ça de près.

