Une nouvelle publicité a été dévoilée le soir du lancement de la saison 6 de Rick et Morty et ce fut l'occasion de rendre un hommage à God of War Ragnarok. On peut en effet y admirer le personnage de Rick qui se rase la tête en mettant de la peinture rouge sur son visage à l'image de Kratos. Dès les premières secondes, le clin d'œil est évident.

Un hommage de Rick & Morty sous forme de sketch

Par la suite, après avoir ouvert un portail vers le monde nordique, il trouve Léviathan, la hache de Kratos, dans un coffre. L'occasion aussi de dévoiler quelques-uns des nouveaux pouvoirs et armes que Kratos aura dans God of War Ragnarok .

L'objectif est donc double. Promouvoir à la fois la sixième saison de la série animée qui va débarquer sur Adult Swim et en même temps God of War Ragnarok qui sortira le 9 novembre 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour mémoire, Rick et Morty est une série d'animation pour adultes créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Elle est diffusée depuis le 2 décembre 2013 sur Cartoon Network, dans la tranche fin de soirée Adult Swim.

Pour God of War Ragnarok, voici un rapide rappel du scénario :

Kratos est de retour avec son fils Atreus pour de nouvelles aventures. Après avoir sauvé Midgard des Valkyries, ils doivent parcourir les Neufs Mondes de l'Yggdrasil pour tenter de sauver l'existence du Ragnarok, la fin du monde.

Que pensez-vous de ce sktech de Rick & Morty ?