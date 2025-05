Après ce long week-end dont vous avez peut-être profité, on repart sur nos traditions du lundi / début de semaine avec un point sur toutes les sorties SVOD hebdomadaires sur Netflix, Prime Video, Disney+ et Max. Du 5 au 11 mai 2025, la plateforme de la firme au N rouge a ajouté la saison 3 de la série d'animation Blood of Zeus, un nouvel épisode de l'Envers du sport, Lisa Frankenstein, The Northman ou encore la production d'action française Balle Perdue 3.

Tous les films Netflix du 12 au 18 mai 2025

Les sorties de la semaine Netflix du 12 au 18 mai 2025 vont accueillir un film marquant dès ce mardi 13 mai 2025, Un Prophète. Le long-métrage du réalisateur français Jacques Audiard (Emilia Pérez, De battre mon cœur s'est arrêté) avec Tahar Rahim (Monsieur Aznavour), Niels Arestrup (Quai d'Orsay) ou encore Leïla Bekhti (Tout ce qui brille). Cette oeuvre qui a révélé Tahar Rahim, et qui lui a d'ailleurs valu les Césars du « Meilleur espoir masculin » et « Meilleur acteur » en 2010, nous plonge dans l'univers carcéral.

On suit l'incarcération d'un jeune de 19 ans, Malik El Djebena (Tahar Rahim), condamné à six ans de prison, qui va devoir rapidement se fondre dans le décor et se plier aux « règles » en intégrant un gang de prisonniers corses. Un Prophète est un des films de Jacques Audiard qui rejoint les nouveautés Netflix du 12 au 18 mai 2025, mais pas le seul. En effet, De rouille et d'os, le western Les Frères Sisters avec Joaquin Phoenix (Joker 2), John C. Reilly (Jours de tonnerre), Jake Gyllenhaal (Road House Prime Video) ainsi que Dheepan seront disponibles le même jour.

12/05 Demi-sœurs

13/05 Les frères Sisters Dheepan De rouille et d'os Un Prophète L’envers du sport : la vérité crue sur le liver king - film documentaire dans le monde du fitness

14/05 Chien et chat

15/05 Vinícius Júnior, l’attaquant qui danse - film documentaire

16/05 The Quilters : une aiguille contre les barreaux - film documentaire dans l'univers carcéral

17/05 Il a déjà tes yeux



Toutes les séries du 12 au 18 mai 2025

Toute une brochettes de shows télévisés sont prévus sur Netflix dans les jours à venir, y compris une série hyper attendue qui fait son grand retour : Love, Death + Robots Saison 4. Une nouvelle saison entre lumière et obscurité, humour et tragédie qui comporte au total 8 épisodes, avec des styles d'animation différents comme lors des trois précédentes saisons. Attendez-vous à des récits tantôt sublimes, tantôt barrés à l'image visiblement de celui sur les objets connectés.

En plus de cela, il y a aura une vague de séries totalement inédites sur Netflix avec de la fiction, de la téléréalité et du documentaire. On peut citer par exemple les reportages sur Oussama Ben Laden ou encore sur deux des tueurs les plus prolifiques au Royaume-Uni, Fred et Rose West. Voici toutes les nouveautés de la semaine du 12 au 18 mai 2025.

13/05 Bad Thoughts Clash ta joie - série téléréalité

14/05 Une traque américaine : Oussama Ben Laden - série documentaire Fred et Rose West : un cauchemar britannique - série documentaire Le jeu de l'échelle - saison 1

15/05 Love Death & Robots - Volume 4 - série d'animation Merci et au suivant ! - Saison 2 Bet - saison 1 Faussaires - saison 1 The Reserve - minisérie

16/05 Football Parents - saison 1 Legado - saison 1



