Tout va bientôt s'achever. Arcane, la série League of Legends qui cartonne sur Netflix touchera à sa fin ce samedi 23 novembre 2024. Après deux saisons (au budget colossal), ça va faire un véritable manque dans le paysage audiovisuel. Avec son scénario qui gagne en complexité d'épisode en épisode et, surtout, un savoir-faire visuel inégalé, il y a clairement un avant et un après... Et cet après, il va prochainement se dessiner ! D'autres surprises vont arriver, c'est officiel.

Arcane n'est que le début pour League of Legends

Après 18 épisodes de pur délice, Arcane laissera un vide, tant pour les fans de la série que les amateurs de séries d'animation. Entre histoires de famille et lutte des classes, l'œuvre avancent des thèmes universels qui résonnent avec le public et les touchent en plein cœur. Et quand c'est aussi bien fait, aussi bien visuellement que sur le plan sonore, alors on ne peut que tomber en amour avec un tel programme.

Mais... est-ce vraiment la fin ? Marc Merrill, co-fondateur de Riot Games, le studio a qui donné vie au MOBA LoL avant de collaborer avec Fortiche Production pour la série Netflix, s'est récemment confié sur le sujet auprès de Variety. Maintenant, c'est au tour de Christian Linke, le co-créateur de la série, d'en parler avec Collider.

Merrill s'est vu poser l'inévitable question : d'autres séries tirées de League of Legends sont-elles prévues après Arcane ? La réponse de Linke est sans appel : « oui, nous avons actuellement plusieurs projets en développement ». Cependant, il ne cache pas que l'enjeu est énorme. Les équipes s'interrogent sur leurs capacités à réaliser tout cela, preuve qu'elles se prennent au jeu de façon consciente.

Arcane a toujours été considéré comme la première étape, un peu comme l'épreuve du feu. Christian Linke, pour Collider.

Un futur lointain sur le petit écran pour League of Legends

Évidemment, il ne faudra pas s'attendre à voir les successeurs à Arcane tout de suite. Comme le rappelle Linke : « un animateur est capable de produire 4 secondes d'animation par semaine ». C'est donc un travail de longue haleine qui se prépare à nouveau. Le fait que le processus soit humain, et non encore automatisé sur certains aspects de la production, fait que tout prend du temps. Patience est donc de mise pour les fans.

Pour patienter, ceux-ci prendront assurément plaisir à imaginer ce qui pourrait les attendre dans de futures séries League of Legends. Il ne serait pas impossible que les équipes nous emmènent à Noxus, région au centre de l'intrigue de la saison 2 d'Arcane, mais qui n'est pas montrée dans la série. Mais l'univers du jeu est vaste, très vaste. Des centaines de Champions ont un potentiel narratif qui justifierait une adaptation.

D'ici-là, nous resterons à l'écoute des équipes de Riot pour savoir ce qu'il en sera. En attenant, l'acte 3 de la saison 2 d'Arcane sortira ce week-end. Les trois derniers épisodes raconteront la conclusion de l'affrontement en cours. Et à la bande-son, nous retrouvons, entre autres, le nouveau morceau de Twenty One Pilots ainsi qu'une collaboration étonnante entre Pomme et Stromae. Alors, rendez-vous sur Netflix samedi 23 novembre, à 9h01.