Cela fait un bout de temps que la saga Pirates des Caraïbes est au centre de nombreuses rumeurs. Les fans attendent avec impatience de savoir si Johnny Depp sera de retour dans le rôle de Jack Sparrow. En ce début du mois de novembre 2024, c'est justement l'occasion d'en savoir un peu plus.

Une nouvelle rumeur sur Pirates des Caraïbes

La saga Pirates des Caraïbes s’apprête à faire son grand retour avec deux nouveaux films, mais cette fois, sans Johnny Depp dans le rôle iconique de Jack Sparrow. Prévu visiblement pour entrer en production en 2025, le premier film serait tourné à Saint-Vincent et pourrait surprendre les fans de la première heure.

On le savait, Jerry Bruckheimer, le producteur de la franchise, a confirmé en mai dernier que ce retour prendra une forme inédite avec deux films bien distincts. La rumeur actuelle fait état que l'’un d’eux sera un reboot complet, introduisant un tout nouveau casting et un scénario indépendant des précédents volets. L’autre film, quant à lui, mettra en scène un personnage féminin au cœur de l’intrigue. Margot Robbie est d’ailleurs pressentie pour ce rôle principal, une nouvelle qui attire déjà beaucoup d'attention.

Pour ces nouveaux projets, Disney s’entoure de scénaristes de renom. Craig Mazin, créateur de The Last of Us, travaille aux côtés de Ted Elliott, co-scénariste du premier Pirates des Caraïbes. Ce duo a retravaillé le scénario avec Jeff Nathanson, qui apporte sa touche personnelle en peaufinant un troisième acte jugé particulièrement réussi par Bruckheimer lui-même. L’équipe espère ainsi offrir une version rafraîchie de l'univers des Pirates

L’absence de Johnny Depp, un pari risqué pour la franchise ?

Le grand absent de cette renaissance est bien sûr Johnny Depp. Son interprétation de Jack Sparrow a marqué les fans et a grandement contribué au succès de la franchise. Sans lui, beaucoup se demandent si l'essence de Pirates des Caraïbes ne sera pas perdue. Depuis la sortie de La Vengeance de Salazar en 2017, le dernier opus en date, la popularité de la franchise a quelque peu décliné. Les fans de la première heure sont donc partagés entre la curiosité de découvrir cette nouvelle direction et l’inquiétude de voir l’esprit des Pirates s’éloigner de l’humour et du charme de Sparrow.

Source : worldofreel