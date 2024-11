La fin approche déjà. Arcane, la série d'animation Netflix est un véritable événement sur la plateforme de SVOD. Elle a a entamé la diffusion de sa deuxième et dernière saison le 9 novembre dernier. Très bien reçue par la critique, le moins qu'on puisse dire c'est que la barre est une nouvelle fois placée très haut. Le dernier acte, soit les trois derniers épisodes de la série, arrivent ce samedi 23 novembre. Découvrez l'ultime trailer de la série.

Tout se joue samedi prochain pour Arcane

Arcane, c'est la première adaptation en série de l'univers de League of Legends. Pour ce projet, le studio de jeu Riot Games s'est associée avec le studio d'animation Fortiche Production. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le combo est gagnant. Avec une esthétique de haute volée, les équipes en mettent plein les yeux à chaque seconde. En outre, elles sont parvenues à scénariser un lore qui restait encore hasardeux dans le jeu original.

Ce sont donc 18 épisodes d'Arcane qui ont ainsi été préparés. Les trois derniers sortiront samedi prochain, le 23 novembre, après un deuxième acte qui s'est conclue en beauté, sur une scène qui promet qui rend l'attente insoutenable. La conclusion promet de mettre enfin un terme dans la bataille qui oppose Zaun et Piltover... mais pas que.

Si vous avez regardé les deux premiers actes de la saison 2 d'Arcane, alors vous savez que les deux principaux camps de la saison 1 voient de nouveaux ennemis s'élever contre eux. L'ultime trailer de cette nouvelle saison semble indiquer que ces derniers ne manqueront pas d'instrumentaliser un pouvoir qui dépasse l'entendement. Fort heureusement, la fratrie constituée de Jinx et Vi est maintenant reformée, et Caitlyn leur prête main forte, visiblement avec le soutien de Jayce, récemment réapparu. Enfin, si on en croit les précédents trailers, un autre héros fera son retour dans les derniers moments. Tout va se jouer cet ultime acte.

C'est donc une conclusion particulièrement attendue qui se prépare. Les fans de League of Legends doivent être encore plus enthousiastes que les néophytes. Au regard de ce que le trailer de l'acte 3 présente, on a bien l'impression que les champions qui figurent dans la série vont ressembler encore un peu plus à leur modèle original. Voilà qui a de quoi ravir. Plus encore, ça donne confiance dans les futures adaptations du jeu.