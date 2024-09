Bon, inutile de présenter Squid Game, si ? Sortie en 2021, cette série coréenne à mi-chemin entre Fort Boyard et Saw a littéralement explosé sur la plateforme. C’est devenu un succès planétaire, LE plus gros succès de Netflix d’ailleurs avec plus de 265 millions d’heures de visionnage. Oui, c’est titanesque. Plus qu’une série, Squid Game est devenu un phénomène mondial. Émission télé, jeux vidéo, produits dérivés à gogo… des remakes sont même en production. Mais en attendant de voir ce que donnera la version américaine du jeu du calamar, la vraie série Squid Game reviendra avec une saison 2 hyper attendue.

La saison 2 de Squid Game se montre encore plus

Ce sera une trilogie, ou du moins une série en trois saisons et pas une de plus visiblement. Après une saison 1 qui paraît déjà bien lointaine, la saison 2 de Squid Game débarquera dès cette année sur Netflix, le 26 décembre prochain. On y retrouvera Seong Gi-hun, gagnant des premiers jeux, qui va se retrouver pris dans une nouvelle série d’épreuves toujours plus mortelles les unes que les autres. Jusqu’ici, si on avait eu le droit à une annonce et une date de diffusion des premiers épisodes, nous n’avions malheureusement pas eu de vraie bande-annonce digne de ce nom, mais ça vient de changer.

Netflix a profité de la Netflix Geeked Week pour nous partager, en pleine nuit (chez nous), un premier vrai trailer pour la saison 2 de Squid Game.

On y aperçoit certaines des nouvelles épreuves, et surtout, bon nombre de sbires qui ne semblent plus vraiment prendre la peine de jouer les mystérieux. Derrière la caméra, c’est une nouvelle fois Hwang Dong-hyuk, qui prête également sa plume comme avec la première saison.

On ne sait pas encore ce que va nous raconter cette seconde partie, mais les choses semblent clairement s’envenimer rapidement. Rendez-vous à la fin de l’année pour en avoir le cœur net.