Découvrez toutes les nouvelles sorties Netflix confirmées films, séries et documentaires pour le mois de décembre 2024 avec le retour d'un plus grands succès de la plateforme SVOD.

Non, le line-up des nouveautés Netflix de novembre 2024 n'est pas complet et il y a encore quelques sorties prévues jusqu'à la toute fin du mois ou presque. Dans quelques jours, les abonnés ainsi que les fans de League of Legends vont devoir faire leurs adieux à la série Arcane, qui délivrera l'ultime partie 3 de la saison 2 à partir du 23 novembre 2024. Avant d'avoir le programme de décembre 2024, en voici un aperçu avec les films, shows télévisés, documentaires à venir sur le service de streaming vidéo.

Les sorties films Netflix confirmées de décembre 2024

Qu'est-ce que Netflix réserve aux abonnés dans les nouveautés films de décembre 2024 ? Les chasseurs d'ectoplasme sont de retour avec la diffusion de SOS Fantômes : L'Héritage. Un long-métrage avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Paul Rudd ou encore Finn Wolfhard (Stranger Things), qui surfe sur la nostalgie des deux premiers épisodes cultissimes, en essayant de faire avancer la franchise. Le 13 décembre 2024, Netflix se la jouera également Die Hard avec une création originale qui arrive à temps pour Noël.

Intitulé Carry-On, ce film raconte l'histoire d'un jeune agent de sécurité qui va passer l'une des pires journées de sa vie, et devra faire face à un voyageur dangereux prêt à semer la zizanie dans un aéroport - coucou Die Hard 2 : 58 Minutes pour vivre. « Un jeune agent de sécurité essaie de déjouer les plans d'un mystérieux voyageur qui le fait chanter pour qu'il laisse monter un dangereux colis à bord d'un avion la veille de Noël ». Voici le restant des sorties Netflix confirmées de décembre 2024 dans la catégorie films :

3/12 Fortune Feimster Crushing It - stand-up

4/12 La seule fille de l’orchestre - court-métrage documentaire Tomorrow and I - saison 1

6/12 Marie Ce Noël-là - film d'animation En colo avec ma mère SOS Fantômes : L'Héritage



7/12 Le Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter - spectacle musical

10/12 Jamie Foxx What Had Happened Was - stand-up

12/12 Derrière la façade

13/12 Carry-On

20/12 Messagères de guerre

31/12 Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall – Stand-up



Les sorties séries confirmées de décembre 2024

Les sorties Netflix confirmées de décembre 2024 verront également le retour d'une série de dingue, ultra attendue, qui est l'un des grands succès de l'histoire de la plateforme au N rouge. La saison 2 de Squid Game sera disponible le lendemain de Noël, le 26 décembre. Une série événement qui reste en tête des shows TV non anglophones les plus visionnés du service SVOD.

« Trois ans après avoir remporté le Squid Game, Gi-hun, le joueur 456, a renoncé à aller aux États-Unis et revient avec un nouvel objectif. Pour l'atteindre, il replonge dans le mystérieux jeu de survie où il va affronter des situations mortelles auprès de nouveaux participants qui rêvent tous de remporter le prix de 45,6 milliards de wons ». Ci-dessous, le reste des nouvelles séries Netflix de décembre 2024.

1/12 Beyblade X - série d'animation La Brea

2/12 Les enquêtes sauvages - saison 4 - série d'animation

4/12 La guerre selon Churchill - série documentaire

5/12 Black Doves - saison 1

6/12 Echoes of the Past - saison 1

5/12 Jentry Chaud, une ado contre les démons - série d'animation

11/12 Cent ans de solitude

13/12 1992

17/12 Aaron Rodgers, quarterback insaisissable - série documentaire

19/12 Virgin - saison 6 Le Prince des dragons - saison 7 finale

26/12 Squid Game - saison 2



Source : Netflix France.