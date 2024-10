Le bilan des nouveautés Netflix d'octobre 2024 est plutôt très positif avec de grosses séries qui étaient attendues à l'image de la nouvelle version de RANMA 1/2, de la saison 2 d'Hellbound, Outer Banks saison 4, le show d'animation Tomb Raider : La Légende de Lara Croft et prochainement la suite de La Diplomate avec Keri Russell (The Americans). Et du côté des films, Everything Everywhere All at Once ou les deux volets de La Famille Addams sont encore disponibles. Si vous voulez anticiper les prochaines sorties, voici les premiers ajouts de novembre 2024 avec du lourd (surtout en série).

Les sorties films Netflix confirmées de novembre 2024

Les sorties Netflix seront-elles à la hauteur ? Si vous aimez les téléfilms / longs-métrages de Noël avec de la romance, vous allez être servis car plusieurs films inédits sont en approche. Alors qu'Alita 2 pourrait être validé après le carton d'Avatar 2 : La Voie de l'Eau, le premier opus Alita : Battle Angel arrive sur Netflix dès le 8 novembre 2024. Pour rappel, il s'agit d'une adapation en prises de vues réelles du manga Gunnm, avec Robert Rodriguez à la réalisation. Rosa Salazar (Brand New Cherry Flavor) côtoie dans ce film Christoph Waltz (Inglorious Basterds), Jennifer Connelly (Requiem for a Dream), Mahershala Ali (le prochain Blade), Lana Condor (À tous les garçons) ou encore Michelle Rodriguez (Fast & Furious).

Un nouveau film dramatique, avec Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) et John David Washington (Tenet), La Leçon de Piano, débarque également le 22 novembre 2024 sur Netflix. Voici sans plus attendre le reste des nouveautés de novembre 2024 confirmées jusqu'aujourd'hui.

1/11 Fall - un film à tension avec deux amies coincées à plus de 600 mètres sur une tour de télécommunication Tout lâcher ? - un drame familial par la réalisatrice du succès Mon Petit Renne

6/11 Le Rendez-vous de Noël - de la romance avec Christina Millian Pedro Páramo - adaptation du roman de Juan Ruflo

7/11 Mon bel homme de neige - un film avec un bonhomme de neige qui va prendre vie

8/11 Alita Battle Angel - l'adaptation live-action de Gunnm Umjolo : Folle amoureuse - du drame, de l'amour lors d'un mariage à la Saint-Valentin

20/11 The Merry Gentlemen - encore de la romance de Noël avec Chad Michael Murray (One Tree Hill / Les Frères Scott)

22/11 Ellian et le Sortilège - film d'animation où une jeune fille va devoir sauver ses parents transformés en monstres et son royaume La Leçon de piano - un drame avec Samuel L. Jackson et John David Washington (Tenet)

27/11 Our Little Secret - une nouvelle rom com de fin d'année avec notamment Lindsay Lohan

29/11 La Sœur des Neiges - adaptation du best-seller de Maja Lunde et Lisa Aisato



Les sorties séries confirmées de novembre 2024

Quoi de beau dans les ajouts séries Netflix confirmés de novembre 2024 ? De belles nouveautés avec des classiques de l'animation japonaise : L'Attaque des Titans et le prochain arc de Demon Slayer. Mais la pépite hyper attendue du mois, c'est bien sûr la saison 2 d'Arcane qui est divisée en trois parties. Un final en apothéose pour l'adaptation de l'univers de League of Legends ? Il faut l'espérer car il n'y aura pas de troisième saison. Si vous avez suivi les aventures des Pogues d'Outer Banks ou celles des combattants de Cobra Kai, ces deux séries très importantes pour Netflix sont également de retour en novembre 2024. Il y a aussi des créations originales comme La Cage sur le MMA ou encore The Madness avec un des acteurs d'Euphoria.

1/11 L'Attaque des Titans - la série animée ultra appréciée Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – L'Entraînement des Piliers - une autre oeuvre japonaise indispensable qui dévoile son nouvel arc

7/11 Compte à rebours Paul vs Tyson - nouvel épisode d'un doc en plusieurs parties sur le combat Mike Tyson contre Logan Paul Born for the Spotlight - une série taiwanaise dramatique où des passionnés rêvent de gloire Outer Banks - saison 4 partie 2

8/11 La Cage - nouvelle série française sur le MMA de et avec Franck Gastambide Opération Banco Central - mini-série espagnole sur le braquage de la Banque centrale de Barcelone en mai 1981

9/11 Arcane - saison 2 acte 1

13/11 Deux sœurs nommées Guerra - une série sur deux sœurs prises dans une spirale de trahison et de vengeance

15/11 Cobra Kai - saison 6 partie 2

16/11 Arcane - saison 2 acte 2

20/11 Adoration - nouvelle série dramatique italienne avec des ados qui cachent beaucoup de secrets

22/11 L'Impératrice - saison 2 Le Casse du ciel - création suédoise sur le braquage en hélicoptère qui a eu lieu en 2009 à Stockholm

23/11 Arcane - saison 2 acte 3 - fin de cette série League of Legends

28/11 The Madness - nouvelle série à suspense avec Colman Domingo (Euphoria, Fear the Walking Dead)



Source : Netflix.