La saison 2 d'Arcane arrive bientôt sur Netflix et nous en met encore plein la vue avec un nouveau trailer explosif et incroyable. La série League of Legends ne nous a clairement pas tout montrée, c'est très prometteur.

C’est l’une des séries Netflix les plus attendues de cette année, la saison 2 d’Arcane arrive dès le mois de novembre. Une nouvelle saison événement qui sera divisée en trois parties. Mais contrairement à Cobra Kai qui nous fait poireauter jusqu’en 2025 pour son grand final, Arcane se contente de tapisser tout le mois de novembre. On a vraiment hâte, comme beaucoup de monde, et pour nous faire patienter, Riot, Fortiche et Netflix ont dévoilé un nouveau trailer absolument magnifique.

La saison 2 d'Arcane nous en met plein la vue avant d'arriver sur Netflix

La saison 2 d’Arcane arrive dès le 9 novembre prochain sur Netflix avec une première fournée d'épisodes qui devrait poser les bases d’une intrigue qui s'annonce déjà explosive. La fin de la saison 1 (que l’on va taire volontairement ici tout de même) nous laisse la bave aux lèvres. Jinx, Vi et Cait sont plus que jamais à deux doigts de l’affrontement, une nouvelle menace tout droit sortie d’expérimentations interdites se lance en chasse, et la guerre entre Piltover et Zaun semble désormais inévitable.

Visuellement, en quelques minutes intenses de découverte, c’est une claque monumentale. La saison 2 d’Arcane s’annonce une fois de plus absolument sublime. Le studio Fortiche fait une nouvelle fois des merveilles. C’est fin, ça semble remarquablement inspiré et nos héros sont sublimes. Savoir que le studio a encore des projets League of Legends sous le coude à de quoi nous rassurer, on sait la franchise entre de très, très bonnes mains.

Verdict en novembre pour les trois parties de la saison 2, on vous met ici les dates à graver dans votre calendrier pour être à l’heure le moment venu.

Dates de diffusion des trois parties de la saison 2 d’Arcane sur Netflix :

Partie 1 : 9 novembre

Partie 2 : 16 novembre

Final Partie 3 : 23 novembre

Source : Netflix