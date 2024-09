Netflix prépare le grand retour d'une de ses séries les plus populaires et compte bien faire les choses en grand.

Les succès Netflix se multiplient à vitesse grand V depuis des années maintenant. Beaucoup d’entre eux sont malheureusement terminés, comme Elite, Umbrella Academy ou encore Sweet Home, ou en voie de l'être comme Cobra Kai et Stranger Things. En revanche, certains perdurent dans le temps et ont pour projet de continuer un petit moment encore. On sait notamment que Mercredi reviendra avec une saison 2 hyper attendue, ou encore Outer Banks, une série d’action-aventure qui nous fait suivre une bande d’amis qui ont la sale manie de se mettre dans des pétrins pas possibles. Une série ultra populaire et hyper appréciée qui va bientôt rempiler avec une saison 4 très attendue. Le dernier trailer vient d’ailleurs de tomber.

L'une des séries les plus populaires revient enfin sur Netflix

Outer Banks a débuté en 2020. Une série pour ados et jeunes adultes, premières cibles visées par le show, qui enchaîne situations rocambolesques et superbes panoramas.

On suit alors de jeunes adultes en devenir qui n’ont pas vraiment la vie facile, les Pogues, et qui vivent dans l’ombre d’ultra-riches qui aiment rappeler leur place dans l’échelle sociale, les Kooks. À la suite d’une série de mésaventures et de rencontres fortuites, notre bande de Pogues se retrouve prise dans une course au trésor qui les dépasse complètement, mais dans laquelle chacun d’entre eux se retrouve intimement lié.

Trois saisons plus tard, la boucle est bouclée et un nouvel arc s’ouvre. La saison 4 d’Outer Banks compte bien faire plus fort et plus grand en envoyant les jeunes affronter de nouveaux défis. Au casting, on retrouve évidemment toute la bande : John B. (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) et la nouvelle arrivée de la saison 3, Cleo (Carlacia Grant). D’autres têtes connues seront bien évidemment de la partie, comme Rafe Cameron, le frangin détraqué de Sarah, toujours interprété par Drew Starkey. De nouveaux visages viendront bien entendu compléter le tout, notamment dans l’équipe des grands méchants qui, dans cette saison 4, ne semblent très clairement pas lésiner sur les moyens pour mettre à mal la troupe.

La saison 4 d'Outer Banks en plusieurs parties

Une saison 4 explosive attend les fans d’Outer Banks, en témoigne la dernière bande-annonce. Une aventure rythmée qui sera malheureusement divisée en plusieurs parties. C’est la grande tendance chez Netflix en ce moment. La plateforme SVOD nous scinde donc la saison 4 d’Outer Banks en deux. La première partie arrivera dès le 10 octobre prochain, tandis que la seconde moitié débarquera le 7 novembre 2024.

Le rendez-vous est pris.