Netflix continue de se déployer ses sorties de la semaine et du très lourd arrive. Dès aujourd'hui, les abonnés peuvent découvrir Pearl avec Mia Goth, qui est une préquelle à X et MaXXine de Ti West. Dans quelques heures, deux excellentes séries reviendront : Cobra Kai saison 6 et Sweet Home saison 3. Des épisodes qui amorceront la fin de ces deux shows télévisés à succès. La firme au N rouge prépare aussi l'avenir et a accéléré la promotion de l'une de ses plus grosses nouveautés d'août 2024.

Un trailer alléchant pour cette grosse sortie Netflix d'août 2024

Netflix anticipe toujours le lancement de ses prochaines nouveautés et met le paquet sur les plus importantes d'entre elles. En août 2024, la plateforme de streaming vidéo va s'attaquer à un monument de la SF, une licence adorée mais qui a été maltraitée ces dernières années par Hollywood, Terminator. Le service de SVOD produit en effet une série d'animation qui ne reprend aucun film, même s'il y aura des similitudes avec les deux premiers films de James Cameron (les meilleurs quoi !).

La série Terminator Zero raconte l'histoire de Malcom Lee, un chercheur qui « travaille au lancement d'un nouveau système d'intelligence artificielle destiné à parer l'attaque imminente de Skynet contre l'humanité ». Une soldate venue du futur est alors envoyée dans le passé pour le protéger d'un assassin venu lui aussi du futur. Cette production Netflix se déroulera par conséquent sur deux timelines à la fois, en 2022 et en 1997. « 2022 : Une guerre future fait rage depuis des décennies entre les quelques humains survivants et une armée infinie de machines. 1997 : L'IA connue sous le nom de Skynet prend conscience d'elle-même et s'attaque à l'humanité ».

Les dernières images dévoilées par Netflix étaient prometteuses, mais la bande annonce publiée il y a quelques heures enfonce le clou. C'est forcément éloigné des longs-métrages, avec une direction en mode anime japonais, mais ça fait tout de même bien plus envie que les récents épisodes live-action... La série Terminator Zero sera disponible le 29 août 2024 sur Netflix avec un très chouette casting vocal puisqu'il y aura Timothy Olyphant (Justified, Scream 2), Rosario Dawson (Star Wars Ahsoka, Boulevard de la mort), Ann Dowd (Garden State, The Handmaid's Tale), Sonoya Mizuno (House of the Dragon, Civil War) et André Holland (Moonlight, The Big Cigar).