Les nouveautés Netflix de juillet 2024 arrive peu à peu. Ca a démarré en douceur avec les films Percy Jackson, le long-métrage musical D'où l'on vient avec Melissa Barrera (Scream 5 & 6, Abigail...), la comédie Une heure de tranquillité avec Christian Clavier et Carole Bouquet, ou encore l'anime The Rising of the Shield Hero. Pas vraiment d'indispensables à vue d'oeil, mais l'ajout du jour pourrait peut-être redistribuer les cartes. Un projet très attendu vient de rejoindre les nouvelles sorties de la semaine du 1er au 7 juillet 2024.

La suite d'une trilogie iconique des 80's dispo sur Netflix

Netflix a lancé de gros films depuis le début de l'année, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de ratés. Entre Atlas et Rebel Moon Partie 2, les abonnés ont passé quelques mauvaises soirées, ce qui n'a pas perturbé plus que cela la firme au N rouge. Le film de Zack Snyder a par exemple été un carton d'audience malgré le flot de critiques (très) négatives. Un peu plus tôt, le service de SVOD a aussi fait revenir Nicky Larson pour un long-métrage live-action 100% japonais. Et on le sait, les plateformes de streaming vidéo sont un terrain propice pour ramener des licences qui n'auraient peut-être plus leur place au cinéma, comme Le Flic de Beverly Hills 4.

Le personnage culte campé par Eddie Murphy est de retour sur Netflix pour une nouvelle aventure avec certains de ses anciens acolytes, dont Serge (Bronson Pinchot), le sergent John Taggart (John Ashton) et l'inspecteur Billy Rosewoord (Judge Reinhold). Tout ce petit monde a quand même pris un petit coup de vieux, et malheureusement, Eddie Murphy a perdu sa voix française emblématique en 2019, après le décès de Med Hondo.

Cela empêchera peut-être le public français d'apprécier le nouveau film Netflix comme à la grande époque, mais de toute manière, cet épisode divise. Pour TheWrap, la qualité n'est plus là. « Si vous cherchez à avoir un autre film Le Flic de Beverly Hills, le voici. Si vous voulez un autre excellent film Le Flic de Beverly Hills, vous pouvez encore attendre ». The Hollywood Reporter n'est pas plus emballé. « L'absence de nouvelles perspectives, d'excitation et le mimétisme des réalisateurs à s'en tenir à la formule originale, en enchainant les scènes d'action sans imagination, font que cette suite semble déjà périmée ».

Des avis sur Le Flic de Beverly Hills : Axel F

Pour l'instant, le Flic de Beverly Hills 4 débute sa carrière sur Netflix avec un score Rotten Tomatoes de 69% pour 64 critiques de la presse. « Axel F ne peut pas se permettre d'exagérer la dynamique du personnage qui n'est pas dans son élément (ce n'est plus un étranger à Beverly Hills), mais il parvient à trouver une manière intelligente de modifier la formule sans la perturber complètement » estime IndieWire. « C'est un film aux plaisirs familiers qui, comme le thème synth-pop d'Harold Faltermeyer, est toujours contagieux » conclut Slant Magazine.

Si l'absence de la version française originale pour la voix d'Eddie Murphy vous déplait, vous pouvez essayer de visionner le nouveau film en VO. Pour avoir un aperçu, voici quelques extraits en VOSTFR. Le Flic de Beverly Hills : Axel F est disponible depuis le 3 juillet 2024 sur Netflix.