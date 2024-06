Netflix mise de plus en plus sur les productions qui veulent rivaliser avec les blockbusters sur grand écran. On a ainsi vu les projets se multiplier, rivalisant d'effets spéciaux ou de casting de haute volée. Dernièrement, une nouvelle saga a vu le jour sur la plateforme, s'offrant les services d'un réalisateur de renom. Celle-là reviendra bientôt pour deux nouveaux films qui trouvent enfin une fenêtre de sortie. Préparez-vous, l'été va être bien rempli.

Deux cartons de Netflix bientôt revisités

Ce sont les amateurs de science-fiction qui vont être contents ! La saga-phénomène Rebel Moon revient prochainement avec ce que leur réalisateur sait faire des mieux : les Director's Cut. De fait, Zack Snyder, à qui on doit notamment la ressortie de Justice League en version longue, a planché sur un remontage des deux opus disponibles sur Netflix.

Ainsi, on apprend via Discussing Film que le duo de films ressortira en même, le 2 août 2024 sur la plateforme de SVOD. Pour l'occasion, chacun se verra renommé. Nous retrouverons donc Rebel Moon Chapter 1: Chalice of Blood et Rebel Moon Chapter 2: Curse of Forgiveness, dans moins de deux mois.

Rebel Moon — Part Two: The Scargiver. Sofia Boutella est Kora dans Rebel Moon — Part Two: The Scargiver. Cr. Clay Enos/Netflix © 2023

Il est toutefois bon de rappeler que malgré le carton d'audience... les deux opus sont (très) loin d'avoir séduit le public. Cela n'empêche pas Netflix de voir à long terme avec cette franchise née de l'esprit du réalisateur lui-même et de Kurt Johnstad, scénariste. Le sort donné à ces relectures pourrait donc être déterminant pour d'éventuelles suites.

Ressortir Rebel Moon sous forme de Director's cut est l'occasion de plonger plus profondément dans l'univers du Monde-Mère. Assurément, ces nouvelles versions seront plus riches en contenu, mais seront-elles plus convaincantes ? Zack Snyder devrait explorer plus en détail les thèmes des premiers films et apporter plus de nuance aux propos. Rendez-vous en août sur Netflix pour voir si le public sera, cette fois encore, au rendez-vous.