Cet été est un peu spécial pour Netflix puisqu’il marquera la fin de plusieurs séries phares de la plateforme. Prochainement par exemple, c’est Sweet Home qui tirera sa révérence avec sa saison 3, Elite se termine également. Puis c'est Cobra Kai qui suivra le pas en démarrant sa saison finale prévue pour être divisée en trois parties. Et elles ne sont pas les seules puisqu’en août, une autre série très appréciée baissera le rideau.

Netflix dira bientôt adieu à l'un de ses plus gros succès (encore)

Après avoir empêché l’apocalypse plusieurs fois et voyagé à travers l’espace et le temps, Umbrella Academy rendra son dernier soupir. La saison 4 fera office de grand final pour la série. Les frères et sœurs numérotés devront une dernière fois se réunir pour éviter un terrible courroux, mais après ça, ce sera terminé. Après des saisons en dents de scie, Elliot Page, David Castañeda, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H. Min rendront leur tablier après une fin que les showrunners qualifient d’ores et déjà d’« épique et d'intense ».

Visiblement, il faut s’attendre à du beau et gros spectacle. La série a toujours su nous en mettre plein les mirettes avec son univers atypique et ses personnages hauts en couleur. Pour ce final, il mettra apparemment les petits plats dans les grands.

Pas de spoilers ici, nous vous laisserons vous faire une idée vous-mêmes en jetant un œil sur l’ultime bande-annonce partagée par Netflix en attendant de retrouver la saison 4 d’Umbrella Academy le 8 août prochain.

Source : Netflix