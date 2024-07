Netflix sort l'artillerie lourde et nous sort aujourd'hui l'un des plus gros film de l'histoire du cinéma. Un film tout ce qu'il y a de plus culte.

En ce mois de juillet, Netflix ne fait pas que d’annoncer la fin de ses meilleures séries. On va peut-être perdre près de quatre gros programmes très appréciés comme Cobra Kai, Elite et Sweet Home qui diffusent tous leur ultime saison cet été. Mais pour compenser, la plateforme ajoute également de nouveaux films et de nouvelles séries à son catalogue. Parmi les nouveautés, un film titanesque, un véritable monument du cinéma.

Netflix fouille dans ses grands classique et nous sort un monument du cinéma

En 1998, s’il y a bien un film à retenir parmi tout ce qui est sorti, c’est bien Titanic. Un film archi-culte, pour ne pas dire historique à plus d’un titre. James Cameron, alors surtout connu pour ses succès en science-fiction, nous réalise ici un chef-d'œuvre qui catapulte la carrière du jeune Leonardo DiCaprio et de la sublime Kate Winslet. Le réalisateur revient sur l’un des accidents maritimes les plus terribles de l’histoire et nous dessine l’une des plus belles histoires d’amour sur fond de catastrophe. Un contraste saisissant qui fera de Titanic l’un des plus beaux et touchants films jamais vus au cinéma. Par ailleurs, on n’oubliera certainement pas son incroyable bande-son, dont le titre principal est interprété par la célèbre Céline Dion.

Même après plus de 25 ans, Titanic reste ultra-culte. Il fait partie des films les plus rentables de l’histoire du cinéma avec plus de 2 milliards de recettes. Un record qui ne sera battu que par les deux films Avatar, de Cameron également, et Avengers Endgame. C’est donc un film historique, marquant et culte qui débarque aujourd’hui sur Netflix. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir ce grand classique, c’est le moment ou jamais.