Voilà une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Netflix, alors que la plateforme vient fraîchement d'annoncer l'arrivée prochaine et dans son intégralité d'une série archi-culte.

C'est un temps que les moins de vingt ans n'ont que peu connu, mais une série emblématique des années 2000 vient crasher son avion sur l'île Netflix bientôt. Vous l'aurez peut-être deviné, nous parlons bien sûr de la mythique série dramatique de science-fiction Lost : Les Disparus, créée par Jeffrey Lieber, J. J. Abrams et Damon Lindelof.

La série Lost s'installe bientôt sur Netflix dans son intégralité

En 2004, la série Lost créait la surprise avec un synopsis de départ faisant juste penser à une aventure de Koh-Lanta ayant tourné au cauchemar. Les passagers d'un avion s'étant crashé en catastrophe se retrouvent en effet coincés sur une île visiblement déserte. Mais les choses vont rapidement prendre une toute autre tournure, alors qu'une mystérieuse créature rôde dans la jungle, entre autres étrangetés que nous découvrirons au fil de 6 longues saisons. Même si la série a pris une direction controversée sur ses dernières années, elle aura tout de même occupé les téléspectateurs pendant six ans.

Les abonnés Netflix pourront ainsi découvrir cette série marquante à plus d'un titre, et ce dans son intégralité, dès le 15 août à venir ! Une manière comme une autre de passer l'été, en compagnie d'un très solide casting. On peut en effet entre autres citer Evangeline Lilly (Avengers), Michael Emerson (Fallout), Dominic Monaghan (Seigneur des Anneaux), le mémorable Josh Holloway ou encore Terry O'Quinn, parmi tant d'autres acteurs de haute volée.

En parlant de série ayant tenu six saisons et en attendant Lost, c'est Cobra Kai qui va bientôt faire ses adieux, avec cinq premiers épisodes disponibles aujourd'hui, et les autres en novembre, puis en 2025. La plateforme a également intégré cette semaine à son catalogue Sweet Home, ainsi que Space Jam : Nouvelle Ère, avec la superstar de la NBA Lebron James dans le rôle principal, en compagnie des déjantés Looney Toons.