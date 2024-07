Alors que l’été et les grosses chaleurs battent leur plein, les utilisateurs de Netflix peuvent se mettre un paquet de films et séries sous la dent. Il y a mine de rien pas mal de sorties en juillet, et parmi les nouveautés, certaines séries font leurs adieux. Comme Cobra Kai, Elite et Umbrella Academy, une autre grosse série de la plateforme SVOD tire sa révérence cette année. Et la fin s’annonce dantesque, pour ne pas dire, sacrément monstrueuse…

Une autre série fait ses adieux, l'une des meilleures de Netflix

Elle nous vient de Corée et a commencé comme un huis clos gore pour finalement partir sur le terrain du film apocalyptique à grande échelle, on parle bien entendu de Sweet Home. Dès sa saison 1, cet OVNI coréen est un véritable carton. Hissée sur le podium des meilleures séries de Netflix, Sweet Home s’arrêtera pourtant avec une ultime saison 3. Après une saison 2 efficace mais en demi-teinte et qui ne répondait pas forcément à toutes les attentes, la saison 3 est surveillée de très près depuis son annonce.

Plus besoin de patienter désormais puisque la saison 3 de Sweet Home est désormais disponible sur Netflix. Les premiers retours sont relativement mitigés. Tout le monde s’accorde à dire que la réunion attendue de deux personnages clés (dont nous taisons volontairement les noms) est vraiment une bonne idée, et que la série répond enfin à pas mal de questions posées avec la saison 2 notamment. Toutefois, beaucoup de retours affirment que certaines séquences sont un poil trop violentes gratuitement, et parfois difficiles à tenir tant c’est brutal. Il y a bien un public pour ça, reste à savoir si vous l’êtes également. Le traitement de certains personnages, sous-exploités, est aussi pointé du doigt.

Mais globalement, cette saison 3 de Sweet Home semble tout de même satisfaire les fans de la première heure et reste hautement recommandable, ne serait-ce que par la qualité de ses scènes d’action et des effets spéciaux qui sont ici nettement améliorés.