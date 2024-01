Bonne année à toutes et tous encore une fois ! Malgré un réveil compliqué, on reprend les bonnes vieilles habitudes de l'actualité SVOD avec les sorties Netflix de la semaine. Pour finir le mois de décembre, la firme avait ajouté deux séries attendues : Berlin et La réceptionniste Pokémon. La première est un spin-off de La Casa de papel avec l'un des personnages iconiques du show espagnol, et la seconde, un projet ambitieux en stop-motion sur les petites créatures à chasser et à collectionner. Découvrez dès maintenant l'ensemble des ajouts films, séries et documentaires du 1er au 7 janvier 2024.

Les films Netflix du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

Les nouveautés Netflix de janvier 2024 ont démarré avec Demain tout commence. Une comédie dramatique avec Omar Sy dans la peau d'un fêtard invétéré qui, du jour au lendemain, va devoir assumer de plus grandes responsabilités en devenant père d'une petite fille. Shooting Stars, un film sur la jeunesse de LeBron James, adapté du livre Shooting Stars: How Four Friends and I Brought a Championship Home, est disponible en ce mardi 2 janvier. Caleb Mclaughlin (Stranger Things) et Algee Smith (Euphoria) sont à l'affiche de cette production Peacock sur l'une des plus grands stars du basket.

Un peu plus tard dans la semaine, le 4 janvier, les sorties Netflix de la semaine 1 seront marquées par l'ajout du long-métrage Le Cercle des neiges. Un film catastrophe de Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat, The Impossible...) inspiré de l'histoire vraie du crash du vol 571 de la Force aérienne uruguayenne, en 1972 dans les Andes. Dans ce terrible accident, 16 survivants ont réussi à s'en sortir en dépit des conditions extrêmes. Le réalisateur de Mamma Mia! Here We Go Again proposera sa comédie romantique Ticket to Paradise avec Julia Roberts, Georgle Clooney et Kaitlyn Dever qu'on verra peut-être dans The Last of Us saison 2.

Les films de la semaine 1

Demain tout commence (1er janvier)

Shooting Stars (2 janvier)

Le cercle des neiges (4 janvier)

Good Burger (4 janvier)

Ticket to Paradise (5 janvier)

La Nuée (5 janvier)

L'Effet veuf (5 janvier)

Les séries Netflix de la semaine du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

Après la série À découvert de Prime Video, Netflix s'empare d'un autre roman d'Harlan Coben, Fool Me Once, pour son show Double piège. Une mini-série en huit épisodes qui raconte l'histoire de Maya Stern (Michelle Keegan), une ex-militaire, qui se remet difficile de l'assassinat de son mari (Richard Armitage). Mais sa vie va encore plus basculer lorsqu'elle croit apercevoir son défunt époux à travers la caméra fraîchement installée pour espionner sa nounou.

Michelle Yeoh, qui a été la star d'Everything Everywhere All at Once en 2022, revient dans Les Frères sun. « Quand sa famille est attaquée, un membre d'une triade de Taipei se rend à Los Angeles pour protéger sa mère forte tête et son frère qui ignore toute de ses activités ». Si l'on en croit la bande-annonce, il y devrait y avoir une large dose de baston. Le studio Trigger (Cyberpunk Edgerunners) va quant à lui adapter le manga Gloutons & Dragons. Enfin, l'autre grosse nouveauté sera la partie 2 de La Créature de Kyŏngsŏng.

Les séries de la semaine 1

Double piège (1er janvier)

Les Frères Sun (4 janvier)

Gloutons & Dragons (4 janvier)

La Créature de Kyŏngsŏng : Partie 2 (5 janvier)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S1)

On termine comme à chaque fois avec les documentaires et émissions Netflix de la première semaine de janvier 2024. Et il n'y aura pas besoin d'attendre car ces deux nouveautés sont déjà disponibles. Bien dans son assiette : La preuve par deux est une expérience scientifique qui s'intéresse à l'impact de la nourriture sur l'organisme humain. Des jumeaux modifient ainsi leur régime et leur mode de vie dans le cadre de cette étude. Les Escrocs de la crypto se penche sur le cas de trois hommes qui ont exploité le monde de la cryptomonnaie pour tromper des investisseurs, et s'offrir une vie de luxe par ce biais.

Les docs et émissions de la semaine 1

Bien dans son assiette : La preuve par deux (1er janvier)

Bitconned - Les Escrocs de la crypto (1er janvier)