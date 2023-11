La série The Last of Us de HBO a suscité de grandes attentes chez les fans. Alors que la saison 2 se profile, des rumeurs circulent sur le casting d'Abby Anderson.

La saison 2 de la série HBO The Last of Us est vivement attendue par les fans. La question brûlante demeure : qui incarnera Abby Anderson ? Ce mystère suscite beaucoup de curiosité et d'excitation .Voici les dernières informations que l'on peut avoir sur le sujet. De quoi encore un peu plus attiser l'attente.

The Last of Us Saison 2 : un point sur le casting

Selon le site theinsneider, Kaitlyn Dever pourrait rejoindre le casting de The Last of Us pour la saison 2, bien que cette information soit à prendre avec prudence. Elle serait en discussion pour jouer Abby Anderson, un rôle crucial dans le jeu vidéo original. En cas d'accord, elle rejoindrait Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey, déjà à l'affiche de la série. Dans le jeu, Abby est dépeinte comme une adversaire d'Ellie, interprétée par Ramsey. Dever, qui avait presque obtenu le rôle d'Ellie, est donc un choix logique pour incarner Abby, les deux personnages présentant des similitudes notables.

Craig Mazin, le showrunner, et Neil Druckmann, créateur du jeu, collaborent étroitement sur le projet. Bien que Mazin n'ait pas confirmé les spéculations, son suivi de Dever sur Instagram pourrait suggérer un intérêt pour elle. Mazin avait déjà mentionné au L.A. Times en août dernier avoir trouvé une actrice pour le rôle d'Abby. Tout semble donc concorder dans le bon sens.

L'actrice Kaitlyn Dever, qui a 26 ans. Il faut bien admettre que son visage est tout de même assez proche du personnage d'Abby en jeu. Une très bonne nouvelle.

Une actrice pleine de promesse

La réputation de Dever n'est plus à faire. Elle est reconnue comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Sa performance dans No One Will Save You sur Hulu a été particulièrement saluée, ce qui renforce ses chances d'obtenir le rôle d'Abby. Sur les réseaux sociaux, ce choix divise déjà. L'actrice plait incontestablement mais le public explique qu'elle aurait été bien mieux dans le rôle d'Ellie. Forcément, ça divise.

Dever est aussi connue pour son rôle dans Booksmart d'Olivia Wilde, ainsi que pour ses participations dans des séries telles que Unbelievable, Dopesick, et Last Man Standing. Elle apparaîtra également dans Good Grief de Dan Levy. Bien que ni HBO ni l'agence de Dever n'aient officiellement commenté, les sources indiquent qu'aucun casting pour la saison 2 n'est encore finalisé. Cependant, le calendrier de Dever semble compatible avec une participation potentielle à la série. Reste à voir si ces discussions aboutiront à une collaboration fructueuse... En attendant, La saison 2 de la série The Last of Us sur HBO est prévue pour 2025​. Vous allez donc devoir encore patienter.