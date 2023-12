Non, vous n'avez pas manqué les fêtes de fin d'année et nous sommes toujours en décembre 2023. Mais Netflix est pressé d'en finir ou préfère visiblement ne pas avoir à travailler plus que de raison durant cette période. Et donc, on a déjà la longue liste des nouveautés de janvier 2024. Avant de vous la partager, on vous rappelle que les sorties du mois sont encore incomplètes. Aujourd'hui, vendredi 15 décembre 2023, la plateforme a élargi son catalogue avec de très gros morceaux. Pulp Fiction, The Social Network ou encore Chicken Run 2 : La Menace nuggets sont disponibles.

D'ici quelques jours, La Créature de Kyŏngsŏng avec Han So-hee (My Name) sera accessible avec le film Rebel Moon : Partie 1 - Enfant du feu de Zack Snyder. Un blockbuster très attendu qui mélange les Sept Samourais, Star Wars, Dune et d'autres références de ce genre. Il n'y a plus qu'à attendre la mise en ligne, et en attendant, voici les nouvelles sorties Netflix de janvier 2024.

Les nouvelles sorties Netflix de janvier 2024

Les nouveautés Netflix de janvier 2024 riches en surprises ? À la lecture de la liste, vous serez peut-être effectivement surpris. Une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de gros programmes hyper connus de tous, sauf au niveau des séries. Mais commençons par les films avec la sortie du nouveau F Gary Gray (NWA Straight Outta Compton, Fast and Furious 8, Men in Black International...) : En plein vol. Un long-métrage de braquage avec Kevin Hart (Jumanji), Úrsula Corberó (La Casa de papel), Sam Worthington (Avatar), Gugu Mbatha-Raw (Loki), Vincent D'Onofrio (Daredevil), Jacob Batalon (les Spider-Man avec Tom Holland) ou encore Jean Reno (Léon). Le sujet ne devrait pas poser de problème au réalisateur puisqu'il avait déjà mis en boîte Braquage à l'Italienne avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron, Jason Statham etc.

L'Effet Veuf avec Daniel Levy et Luke Evans sera aussi l'une des sorties Netflix de janvier 2024 importantes pour la plateforme. On suivra l'histoire d'un homme écrivain, qui a récemment perdu son mari, et qui se rend à Paris avec ses deux meilleurs amis. Entre secrets et réalités difficile à avaler, ce road-trip ne sera pas tout rose. Le metteur en scène espagnol Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat, Jurassic World: Fallen Kingdom...) est de retour avec Le Cercle des neiges. Un drame qui traite du crash du vol 571 de la Force aérienne uruguayenne qui a eu lieu en 1972, et au cours duquel 16 survivants ont réussi à rester en vie malgré l'ampleur de la catastrophe.

Une très grosse série sera dans les nouveaux ajouts Netflix du mois prochain : Griselda. Le prochain projet du showrunner de Narcos et Narcos Mexico. Le réalisateur de Narcos sera lui-même derrière la caméra pour donner vie aux six épisodes cette mini-série avec Sofia Vergara (Modern Family). Le synopsis ? Vous aurez encore le droit à une incursion dans un cartel colombien, « l'un des plus rentables de l'histoire », dirigée par Griselda Blanco interprétée par Vergara. Ce sera le 25 janvier 2024 sur le service de SVOD.

Les films de janvier 2024

Demain tout commence (1er janvier)

Le cercle des neiges (4 janvier)

Good Burger (4 janvier)

La Nuée (5 janvier)

L'Effet veuf (5 janvier)

En liberté (10 janvier)

En plein vol (12 janvier)

Maboroshi (15 janvier)

Soixante minutes (19 janvier)

Mi soledad tiene alas (19 janvier)

The Kitchen (Prochainement)

Les séries de janvier 2024

Double piège (1er janvier)

Les Frères Sun (4 janvier)

Gloutons & Dragons (4 janvier)

La Créature de Kyŏngsŏng : Partie 2 (5 janvier)

Ag3nda - nouveaux épisodes (9 janvier)

Le Garçon et l'Univers (11 janvier)

Champion (11 janvier)

Sonic Prime - saison 3 (11 janvier)

End of the Line (17 janvier)

Captivating the King (20 janvier)

Narval ou presque - saison 2 (22 janvier)

Griselda - saison 1 (25 janvier)

Masters of the Universe: Revolution (25 janvier)

Doctor Slump - saison 1 (27 janvier)

Bheem Bam Boum : Vive la récré ! (29 janvier)

Baby Bandito (31 janvier)

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse : Partie 1 (31 janvier)

Detective Forst (Prochainement)

Kübra (Prochainement)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de janvier 2024

Bien dans son assiette : La preuve par deux (1er janvier)

Bitconned - Les Escrocs de la crypto (1er janvier)

Break Point : Saison 2 (10 janvier)

The Trust : La méfiance est de mise (10 janvier)

Love Is Blind : Suède (12 janvier)

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis (18 janvier)

Love Is Blind : Suède (19 janvier)

Histoires d'amour et d'autisme : Saison 2 (19 janvier)

Love Is Blind : Suède (21 janvier)

Jacqueline Novak: Get on Your Knees (23 janvier)

Queer Eye - saison 8 (24 janvier)

Six Nations : Au contact (24 janvier)

Jack Whitehall: Settle Down (30 janvier)

Alexandre le Grand : Au rang des dieux (31 janvier)

Dusty Slay: Workin' Man (Prochainement)

Crédits : Netflix.

Les programmes Netflix de janvier 2024 à ne pas manquer

Griselda, Le Cercle des Neiges et En plein vol ne sont pas les uniques additions Netflix de janvier 2024. Dans les séries, il y a des noms qui vont vous parler davantage. Si on vous dit un hérisson bleu qui fonce à toute vitesse avec ses baskets rouge et blanc ? Sonic Prime saison 3 sera disponible le 11 janvier.

Pour les férus de manga, il y aura également la première partie de The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse. D'autre part, les abonnés pourront reprendre La Créature de Kyŏngsŏng dès le 5 janvier. La partie 2 de cette série coréenne avec Han So-hee (My Name) - décidément très sollicitée - qui relate un affrontement entre des humains et des créatures arrivera donc très vite.

Si vous avez déjà un âge « avancé », une licence hyper culte des années 80 revient : Les Maitres de l'Univers. En dépit de l'annulation du film Netflix, qui a entraîné une perte de 30 voire 60 millions de dollars, la série animée Masters of the Universe : Revolution arrive. Il y a quelques semaines, le lancement était un peu flou, mais on y voit plus clair. Ce sera sur la plateforme à compter du 25 janvier.

En plein vol (12 janvier)

On prend les mêmes et on recommence ou presque. Après Braquage à l'Italienne, F Gary Gray s'offre une nouvelle brochette de braqueurs qui vont, surprise, devoir faire le coup du siècle. Lequel ? Dérober 500 millions d'or qui sont à bord d'un avion qui ne se posera pas pour leur faciliter la tête. Encore de l'or, oui, comme dans The Italian Job.

Griselda - saison 1 (25 janvier)

« Dans le Miami des années 70 et 80, une sauvagerie brutale et un charme certain lui ont permis de tracer sa voie entre business et famille de façon experte, jusqu'à être surnommée La Marraine ». L'histoire d'un puissant cartel colombien dirigée par une femme, Griselda Blanco, par les créateurs de Narcos.

Sonic Prime - saison 3 (11 janvier)

« Maintenant que Nine a volé le Prisme du Paradoxe pour se créer un monde rien qu'à lui, Sonic doit faire équipe avec des alliés improbables afin de protéger l'univers existant » synopsis de la saison 3 de Sonic Prime. Visiblement, le hérisson est un peu plus populaire ces derniers temps grâce à Netflix qu'avec les récents jeux vidéo qui ont pu décevoir les fans de la première heure.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse - Partie 1 (31 janvier)

« Alors qu'une prophétie funeste s'abat sur le paisible pays de Britannia, un garçon de coeur pur entreprend un voyage de découverte et de vengeance ». Four Knights of the Apocalypse est une adaptation du manga de Nakaba Suzuki qui se déroule dans l'univers de Seven Deadly Sins. Une oeuvre majeure qui s'est arrêtée en 2020 après 8 ans d'existence.