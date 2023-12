Stranger Things est sûrement l'une des séries les plus appréciées sur Netflix. Et forcément, l'attente est grande pour la suite. Justement, on peut apprendre quelques informations à ce sujet.

Dans une annonce récente, Ross Duffer, l'un des créateurs de la série à succès Stranger Things, a confirmé que le tournage de la dernière saison (saison 5) débuterait en janvier. Cette nouvelle attise l'excitation et la curiosité des fans à travers le monde, qui attendent avec impatience de découvrir comment se conclura cette saga pour le moins captivante.

Stranger Things, ça avance bien

En plus de cette révélation, un détail intrigant a été noté sur la liste du casting : un nom y est mystérieusement masqué. Cette omission délibérée soulève de nombreuses questions. Est-ce un nouveau personnage clé ? Ou peut-être le retour d'un personnage que les fans pensaient ne plus revoir ? Cette incertitude ajoute un élément de mystère supplémentaire à l'attente déjà palpable autour de la saison finale. Tout le monde parle déjà sur les réseaux sociaux du potentiel retour de Eddie Munson. Personnage phare de la saison 4.

Stranger Things, connue pour son mélange habile de science-fiction, de suspense et d'éléments surnaturels, se déroule dans les années 1980 et suit les aventures d'un groupe d'amis confrontés à des forces mystérieuses et terrifiantes. La série a reçu des éloges pour son écriture, sa réalisation, et la performance de son casting, notamment des jeunes acteurs talentueux. Évidemment, comme tout est bon pour débuter une polémique, cette simple annonce a suffi pour raviver la flamme autour des propos de l'acteur Noah Schnapp (Will Byers) sur le conflit israélo-palestinien.

Certains fans demandent même son éviction du projet, même s'il y a de fortes chances que cela n'arrive jamais.

Cette saison finale promet d'être un événement télévisuel majeur, marquant la conclusion d'une série qui a captivé un large public mondial et a laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire. Espérons que la fin soit de meilleure qualité que celle de Game of Thrones, qui a marqué à jamais l'esprit des fans pour la faiblesse scénaristique de ses derniers épisodes. C'est d'autant plus dommage quand on connaît la qualité de la majorité des autres saisons. Si le tournage débute en janvier 2024, il ne faut pas s'attendre à une diffusion sur Netflix avant, au mieux, la fin 2025.