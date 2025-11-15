Netflix vous donne d'ores et déjà un avant-goût de ce qui vous attendra dans son catalogue pour le mois de décembre 2025. De belles séries et de nouveaux films arrivent pour les fêtes.

Un petit cadeau avant Noël. Alors que les plateformes de SVOD font encore le plein pour novembre, les nouveautés s'annoncent déjà. Avant Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+, Netflix dévoile tous les nouveaux films et les prochaines série qui vont vous faire rire ou vous bouleverser dans son catalogue en décembre prochain. Préparez-vous en plus pour le retour de programmes adorés des abonnés.

Les premiers films à venir sur Netflix le mois prochain

En décembre, Netflix va vous abreuver comme il faut de films de Noël, entre comédies familiales ou romantiques à souhait. Mais ce que beaucoup attendent surtout, c'est le retour de Daniel Craig pour le troisième volet de A Knives Out. Wake Up Dead Man sortira enfin le 12 du mois prochain pour une enquête mêlée de paranormal. Autre nouveauté prometteuse, The Abandons a récemment dévoilé sa bande-annonce. Le western féminin mettant en lumière les actrices Lana Headey (Cersei Lannister de Game of Thrones) et Gillian Anderson (la mère psychologue dans Sex Education) promet une confrontation qui fera parler la poudre sur la plateforme. Une tonne d'autres films se préparent également, sortez votre agenda :

1 er DÉCEMBRE : Les Trolls 2 : Tournée mondiale — film d'animation jeunesse où les héros du premier opus tente d'apaiser les rivalités.

4 DÉCEMBRE : Lali : Le Temps du renouveau — film documentaire sur l'actrice et chanteuse argentine. My Secret Santa — comédie romantique de Noël dans un station de ski produite par Netflix.

5 DÉCEMBRE : Jay Kelly — comédie dramatique dans lequel George Clooney s'embarque dans road trip européen avec Adam Sandler. Le Centenaire du New Yorker — film documentaire sur le célèbre titre de presse iconoclaste. Noël entre ses mains 2 — comédie dans laquelle un père et son fils essaient de sauver le père Noël. The Abandons — western dramatique porté par Lana Headey et Gillian Anderson.

11 DÉCEMBRE : Lost in the Spotlight — comédie dramatique dans laquelle un acteur part à la découverte de lui-même.

1 2 DÉCEMBRE : Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery — une nouvelle enquête de Daniel Craig dans la peau du détective Benoît Blanc.

18 DÉCEMBRE : 10Dance — drame romantique dans lequel deux danseurs aux antipodes s'allient pour gagner une compétition. Submersion — film catastrophe sud-coréen.

24 DÉCEMBRE : Goodbye June — drame réalisé par Kate Winslet sur une fratrie confrontée aux pires vacances de sa vie.

26 DÉCEMBRE : Cover-Up : Un journaliste face au pouvoir — film documentaire sur le journaliste Seymour Hersh.



Les nouvelles séries confirmées pour décembre 2025

Netflix a également un bon paquet de séries en réserve pour le mois de décembre 2025. Outre le retour de téléréalités à succès comme Le Choc des Toques et Badly in love, vous retrouverez là aussi tout un tas de programmes qui vous mettront dans l'ambiance des fêtes. Notez aussi le retour de l'anime Valkyrie Apocalypse avec une troisième partie qui débarque enfin après deux ans d'attente. De même, vous êtes nombreux à attendre son retour et cette fois, c'est la bonne : Emily in Paris reviendra pour une cinquième saison dans laquelle l'héroïne va une nouvelle fois devoir jongler entre carrière, amour et amitié dans la ville Lumière mais aussi en Italie. Enfin, ne manquez toutes les autres séries déjà confirmées :

1 er DÉCEMBRE : Cocomelon Lane | saison 6 — série d'animation éducative pour les tout petits.

4 DÉCEMBRE : The Believers | saison 2 — thriller thaïlandais dans lequel des entrepreneurs exploitent des temples bouddhistes.

5 DÉCEMBRE : Le Prix des aveux — thriller sud-coréen dans lequel une femme se voit proposer un marché douteux après avoir été accusée du meurtre de son mari. Owning Manhattan — téléréalité de décoration et lifestyle.

9 DÉCEMBRE : Badly in love — téléréalité de rencontre japonaise.

10 DÉCEMBRE : Valkyrie Apocalypse | saison 3 — le combat entre humains et dieux reprend dans la suite de l'anime.

11 DÉCEMBRE : Seul face au bébé — série comique pour les fêtes de fin d'année avec Rowan Atkinson.

12 DÉCEMBRE : Cité des ombres — série policière dans laquelle un inspecteur reprend du service pour arrêter un tueur inquiétant. Home for Christmas — série dramatique de Noël entre histoires d'amour et de famille.

15 DÉCEMBRE : Les Enquêtes sauvages | saison 6 — série d'animation jeunesse où les héros enquêtent sur des mystères animaliers.

18 DÉCEMBRE : Emily in Paris | saison 5 — suite des aventures de l'Américaine entre Paris et l'Italie.

DATE À CONFIRMER : Le Choc des Toques | saison 2 — compétition culinaire sud-coréenne.

