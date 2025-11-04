Le mois de novembre est lancé et les plateformes SVOD accueillent chacune leurs nouveautés. Apple TV ne déroge pas à la règle et prévoit plusieurs films et séries à l’instar de Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Dans les prochains jours, vous pourrez donc retrouver une toute nouvelle série événement, le retour de programmes appréciés, mais aussi la suite d’un film qui a fait son petit effet à sa sortie. On fait le tour de ce qui vous attend sur Apple TV.

Tous les films Apple TV de novembre 2025

En novembre, s’il n’y aura peut-être pas beaucoup de films sur Apple TV, on peut tout de même noter la suite d’une comédie d’action simple et efficace : The Family Plan 2. Mark Wahlberg revient dans le rôle d’un père de famille ancien tueur pour une agence secrète, qui sera une nouvelle fois rattrapé par son passé alors qu’il part en voyage en famille. Le film s’annonce dans la droite lignée du précédent et l’on retrouvera par ailleurs Michelle Monaghan, Zoe Margaret Colletti ou encore Van Crosby, mais aussi une nouvelle tête en la personne de Kit Harington, star de Game of Thrones, qui incarnera le grand méchant de l’histoire. En plus de ce film d’action, vous pourrez également retrouver Come See Me in the Good Light sur Apple TV ce mois-ci. Un documentaire poignant sur deux âmes mises face à la dure réalité de la maladie et qui parlent de vie et de mort avec une certaine poésie.

14/11 Come See Me in the Good Light



21/11 The Family Plan 2



Toutes les nouvelles séries de novembre 2025

Ce mois-ci, c’est surtout du côté des séries qu’il y a du beau monde. Plusieurs programmes très appréciés comme Palm Royale ou encore WondLa reviennent respectivement avec une saison 2 et une saison 3, tandis que de nouveaux épisodes de la série docu Prehistoric Planet : Ice Age feront aussi leur première. Mais c’est certainement Pluribus qui va intriguer le plus les abonnés Apple TV. La nouvelle série événement de la plateforme, chapeautée par Vince Gilligan à qui l’on doit Breaking Bad ou encore Better Call Saul. Une série dont on ne sait que peu de choses finalement, mais qui intrigue déjà grandement par son pitch : « La personne la plus malheureuse au monde est la seule capable de sauver l’humanité… du bonheur. ». À surveiller de très près donc.

7/11 Pluribus

12/11 Palm Royale - Saison 2

26/11 Prehistoric Planet : Ice Age WondLa - Saison 3



source : Apple TV