Cela fait deux ans que Max annonçait l'arrivée de cette nouvelle série, avec une date de sortie fixée le mois dernier. Après l'énorme succès de l'œuvre originale, ce spin-off à la sauce japonaise composé de dix épisodes tout aussi délirants que la célèbre licence dont elle s'inspire commencent donc à se déployer aujourd'hui sur la plateforme SVOD de HBO.

Adaptation à la japonaise d'une série culte dispo dès aujourd'hui sur Max

Par l'entremise d'Adult Swim, Max accueille donc aujourd'hui un spin-off à la japonaise d'un monument de la science-fiction d'animation, baptisée Rick and Morty: The Anime. Comme son nom l'indique, cette nouvelle série propose de suivre une version alternative de ce cher duo intergalactique. Plus précisément, la série se décrit comme suit : « Rick se repose dans un pseudo-monde entre les univers. Summer aide Space Beth à combattre la terrible Fédération Galactique, et Morty tombe amoureux d'une mystérieuse fille qui s'avère être une entité atemporelle ».

Un synopsis qui ne rend clairement pas justice à cette adaptation en anime de la cultissime saga Rick and Morty. Comme la bande-annonce partagée par Max ci-dessous nous le montre, nous avons encore droit à des aventures complètement barrées à travers l'espace et le temps, mais avec un twist à la japonaise, écrit par Takashi Sano (Tower of God, ainsi que deux courts-métrages Rick and Morty). Qu'attend donc encore le savant fou de Rick et son ingénu de petit-fils Morty ? Vous pouvez dès maintenant le découvrir avec le premier épisode, pour un total de dix, d'une vingtaine de minutes chacun sur Max.

À noter toutefois que la sortie d'un nouvel épisode se fera chaque semaine. À l'heure actuelle, seul le premier de Rick and Morty: The Anime est donc disponible sur Max et d'autres plateformes offrant un accès au catalogue du service SVOD de HBO. De même, ce ne sont pas les comédiens de doublage habituels qui incarnent les versions alternatives de la folle famille Smith de l'anime. Place cette fois à Joe Daniels pour Rick et Jerry, Gabriel Regojo pour Morty, Donna Bella Litton pour Summer et Patrician Duran pour Beth.

Source : Max