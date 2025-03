Disney+ enchaîne les bonnes nouvelles en ce moment. Déjà, pour les sorties d’avril, on pourra retrouver la saison 2 d’Andor. Il y a peu, on apprenait aussi le retour d’une série culte de notre enfance. Cette fois, c’est une autre série qui va avoir droit à une suite.

Une bonne nouvelle pour Disney+

Bonne nouvelle pour les fans de mythologie et d’aventures : Percy Jackson and the Olympians n’a pas fini de faire parler de lui sur Disney+. Alors que la saison 2 n’est même pas encore sortie, la plateforme a déjà commandé une saison 3. Une preuve supplémentaire du succès grandissant de cette nouvelle adaptation, bien plus fidèle aux romans que les anciens films.n

Après des années de frustration liées aux films, les lecteurs de la saga de Rick Riordan peuvent enfin se réjouir. La série, portée par l’auteur lui-même, a su conquérir un large public dès sa première saison. Résultat : Disney+ n’attend même pas la suite pour valider la saison 3, preuve de la confiance totale accordée au projet.

La série ne séduit pas uniquement le public : elle a aussi été largement saluée par la critique. Lors de la dernière édition des Children’s & Family Emmy Awards, Percy Jackson and the Olympians a décroché pas moins de huit récompenses, dont celles de meilleure série pour adolescents et meilleur scénario

La saison 3 adaptera "Le Sort du Titan"

Cette nouvelle saison s’inspirera du troisième tome de la saga littéraire, "Le Sort du Titan". On y retrouvera des personnages très attendus, comme Nico et Bianca di Angelo ou encore les Chasseresses d’Artémis. De quoi élargir encore un peu plus l’univers mythologique de la série. Bref, du lourd pour Disney+.

La saison 2 est quant à elle attendue pour décembre 2025. Elle adaptera "La Mer des Monstres", deuxième volet des aventures de Percy. Cette fois, notre héros devra sauver le Camp des Sang-Mêlé, menacé de toutes parts. Un cocktail d’action, de révélations et de tensions personnelles qui promet une saison plus sombre, mais toujours aussi captivante.

Le trio principal reste le même : Walker Scobell (Percy), Aryan Simhadri (Grover) et Leah Sava Jeffries (Annabeth). D’autres visages connus reviendront aussi, comme Mr. D, Hermès ou encore Sally Jackson, la mère de Percy. Et bien sûr, de nouveaux personnages feront leur apparition, dont Thalia Grace, Tyson, ou encore les Sœurs Grises.

