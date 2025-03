L'anime One Piece se prépare à reprendre sa diffusion sur nos écrans et il compte bien ne pas faire les choses à moitié. Découvrez les grandes annonces de l'AnimeJapan 2025.

Des mois nous séparent maintenant du dernier épisode de l'arc Egghead de One Piece. Cette pause aura permis de donner lieu à un remake de l'arc des Hommes-Poissons tout en laissant le manga prendre de l'avance dans sa pré-publication. Mais, c'est long tout de même pour les fans qui ont hâte de connaître la suite des aventures de Luffy et compagnons. Heureusement, l'attente touchera très bientôt à sa fin et les équipes de l'anime ont une double bonne nouvelle pour vous !

One Piece revient plus fort que jamais

C'est au cours de l'AnimeJapan 2025 que les équipes de l'anime One Piece ont enfin donné des nouvelles de l'adaptation du manga d'Eiichiro Oda. La convention exceptionnelle s'est tenue du 22 au 23 mars avec un tas d'annonces pour plusieurs œuvres adorées, aussi connues que My Hero Academia ou plus confidentielles comme Grand Blue. Mais, le grand moment de ce week-end, c'était bel et bien le panel dédié à nos pirates préférés.

Ça y est, c'est officiel ! One Piece reprendra bien début avril, et avec un peu d'avance même. L'arc Egghead arrivera un jour plus tôt qu'annoncé au départ. Ainsi, le 5 avril, vous aurez droit à un long épisode récapitulatif de 83 minutes et au premier épisode de la deuxième partie de cet arc. Mais, attention, la reprise voit double. Ce n'est donc pas un, mais deux épisodes qui s'enchaîneront le week-end avant de reprendre le rythme hebdomadaire habituel :

Samedi 5 avril : récap et épisode 1123

Dimanche 6 avril : épisode 1124

Puis, chaque dimanche soir : un nouvel épisode

À l'occasion de la convention, les équipes de One Piece ont dévoilé la nouvelle chanson qui servira d'opening pour la partie 2 de l'arc Egghead. Elle est interprétée par le groupe GRe4N BOYZ. On sait également que muque a été choisi, de leur côté, pour le nouvel ending.

Enfin, la question se pose évidemment de la diffusion en France. Crunchyroll sera au rendez-vous pour la diffusion des nouveaux épisodes de One Piece dès le 6 avril. Mais, ce ne sera pas le seul sur le coup. Comme cela avait été indiqué, Netflix aussi prévoit de diffuser la suite de l'arc Egghead. Cependant, il ne les rendra disponibles qu'à compter du 12 avril. Mais, cela veut dire que vous aurez le choix de la plateforme !